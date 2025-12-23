El Gobierno limitará la oferta de ultraprocesados en hospitales y residencias de mayores

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha anunciado los detalles del Real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y residencias, además de otros centros públicos y centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales.

El Real Decreto, que ha salido a información pública, fomentará una alimentación más saludable y respetuosa con el medio ambiente, estableciendo unos criterios mínimos de calidad nutricional y sostenibilidad en todo tipo de centros públicos como museos, bibliotecas, universidades, centros deportivos o en la restauración de los centros públicos de trabajo.

Estas mejoras se aplicarán también en los centros, sean públicos o privados, que atiendan a personas dependientes o con necesidades especiales como centros sanitarios, sociosanitarios, residencias y centros de mayores, centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género o centros de tutela de personas menores.

Se va a limitar la cantidad máxima de ultraprocesados y frituras que se puedan servir en los menús. En aquellos centros en los que haya un régimen residencial o pensión completa, habrá como máximo dos raciones semanales de ultraprocesados. En el caso de los desayunos y meriendas, el límite será de máximo uno a la semana. Para los menús infantiles de todos los centros mencionados se excluirán por completo todos los ultraprocesados. Además, se atenderán las necesidades individuales de los usuarios, por motivos de salud, éticos o religiosos.

La medida, además, garantizará que al menos un 80% de los productos de las máquinas vending sean saludables, regulando la presencia de productos ultraprocesados y poco saludables en las máquinas expendedoras. Estos productos, además, no podrán situarse en las filas centrales o con mayor visibilidad. Una norma que se complementa con el acceso al agua mediante la implantación de fuentes en las instalaciones, adecuadamente señalizadas, que ofrezcan agua potable de forma gratuita.

Consumo también garantizará un 90% de frutas y hortalizas frescas de temporada y menús variados, y fomentará que todas las comidas sean preparadas en sus propias cocinas, de modo que la alimentación se base en alimentos frescos. El texto legislativo fijará un porcentaje mínimo de frutas y hortalizas de temporada (90%) y procedente de circuitos cortos y producción ecológica (10%).

Por último, se realizarán cribados nutricionales tanto en hospitales como en centros residenciales, en los ingresos y de forma periódica, para prevenir y detectar precozmente situaciones de desnutrición o riesgo nutricional. A raíz de estos cribados se promoverán planes de atención nutricional, según sus necesidades, se les informará de estos resultados y las medidas adoptadas y se les darán indicaciones al alta.

Esta norma sigue la estela del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles que aprobó el Gobierno en abril de 2025, a través del cual se garantiza que todos los niños y niñas tengan cinco comidas saludables a la semana en los centros escolares, promoviendo el consumo diario de frutas y verduras frescas y de temporada, en línea con los estándares de la Organización Mundial de la Salud.

Foto: FACUA.