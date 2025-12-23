El 51,4% de los madrileños admite que no disfrutará de la Nochebuena y Navidad por culpa de los «cuñaos»

La Navidad, época de paz y armonía, no lo será para el 51,4% de los madrileños, quienes afirman que no podrán disfrutar de las fiestas debido a la presencia de los familiares y amigos “cuñaos”, según una encuesta llevada a cabo con motivo de las fiestas navideñas.

Este término – que vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales esta Navidad– describe a las personas que imponen opiniones, lanzan comentarios inoportunos y desatan tensiones familiares durante las celebraciones.

Según los datos recabados por la web Casino en su estudio a 3.000 personas, el 51,6% de los encuestados indican que conocen a alguien que se ajusta al prototipo de “cuñao” y con el que deberán coincidir una media de dos ocasiones durante estas fiestas; en su mayoría en Nochebuena y en Día de Reyes. Algo que ya quisieran el 31,5% de los madrileños que admiten que deberán compartir todas las celebraciones navideñas con ellos.

Pertenecientes a la generación X y ‘votantes del centro político’

Aunque el 95,1% de los españoles dice conocer a alguna persona que cumple con el estereotipo de “cuñao” – 1,1 puntos más que la media nacional – solo un 9,6% reconoce serlo. Ante esta falta de conciencia propia, el estudio ha resultado en un manual de “cuñao” que refleja todas las características recopiladas según los madrileños:

Perfil de “cuñao” en Madrid Hombre: 87% Edad: Entre 44 y 59 (Generación X) Estatura: 1,6-1,7 cm Tendencia política: centro (50,8%) Atractivo: 3,1 sobre 5 Temas de conversación: Política (73,6%)

Historias personales de dudosa veracidad (51,9%)

Economía (48,3%)

Deportes (37,5%)

Temas Internacionales (31,9%)

Tecnología (21,7%)

Ciencia (10,3%)

Otros (2,1%)

Según el perfil trazado a partir de los datos del estudio, el prototipo de “cuñao” en Madrid suele ser un hombre (87%) perteneciente a la Generación X – nacido entre 1965 y 1981 – con una estatura de entre 1,60 y 1,70 metros, catalogado por los encuestados con una tendencia política de centro (50,8%) y con un atractivo promedio de 3,1 sobre 5. En cuanto a de dónde son, los “cuñaos” de España se distribuyen de la siguiente manera:

Top 10 CCAA con más “cuñaos” Top 10 CCAA con los “cuñaos” más irritantes Top 10 provincias/ciudades con los “cuñaos” más irritantes Navarra 98.6% Andalucía 28% Madrid 19.7% Castilla-La Mancha 98.3% Comunidad de Madrid 26.3% Barcelona 14.9% Región de Murcia 96.7% Cataluña/Catalunya 18.8% Sevilla 7.4% Asturias 95.7% Comunitat Valenciana 13% Valencia 6.7% Castilla y León 95.2% Castilla y León 9.7% Cádiz 5% Comunidad de Madrid 95.0% Castilla-La Mancha 9.3% Granada 4.4% Islas Baleares 94.7% Galicia 7.4% Alicante 4.2% Andalucía 94.3% Región de Murcia 6.8% A Coruña 3.9% Cantabria 94% País Vasco/Euskadi 6.6% Vizcaya 3.7% Extremadura 94% Extremadura 5.8% Málaga 3.6%

El estudio indica también que su principal objetivo es imponer su opinión sobre las demás, lo cual destaca como la principal razón de frustración entre sus interlocutores con un 61% de los votos. Tras esto, aparecen las bromas – normalmente asociadas a temas de mal gusto y sensibles (44,2%), la invasión en temas personales (31,5%) y los “comentarios inofensivos” (24,2%).

La convivencia navideña con personas narcisistas implica presenciar su búsqueda constante de validación, un reflejo de una autoestima frágil, que suele eclipsar las necesidades del resto. Reconocer su inseguridad subyacente permite poner límites internos y preservar la estabilidad emocional durante las fiestas, indica Joan Gea, psicólogo y profesor de intervención sociocomunitaria.

En cuanto a los temas de conversación más recurrentes destaca la política (73,6%), seguida de las historias personales de dudosa veracidad (51,9%), la economía (48,3%), el deporte (37,5%), los temas internacionales (31,9%), la tecnología (21,7%), la ciencia (10,3%) y otros temas (6,6%).

Además, otro estereotipo que se asocia a la figura del “cuñao” es la tendencia a alardear de las virtudes que cree tener. En ese sentido, las personas que han respondido a la encuesta consideran que estos presumen de dar buenos consejos de vida (69,4%); de destacar en tareas manuales como el bricolaje (40%); y de sus habilidades para la conducción (27,3%) y, en menor medida, para la cocina (14,3%), entre otros.

En cuanto a su presencia en Internet, el perfil del “cuñao” es principalmente activo en Twitter/X (50%) y Facebook (35,7%). Sin embargo, el 80,7% de los encuestados no lo califica de ‘trol en las redes’.