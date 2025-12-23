Cortada parcialmente la Línea 7 de Metro de Madrid

El servicio de la Línea 7 de Metro de Madrid ha quedado parcialmente interrumpido, en ambos sentidos, esta tarde de martes, 23 de diciembre, afectando a un total de tres estaciones del suburbano.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte entre las estaciones de Coslada Central y Estadio Metropolitano se ha debido a una «asistencia sanitaria», no dándose más explicaciones. La interrupción ha dado comienzo a las 19:30 horas de este sábado. A las 20:00 horas aún sigue cortada la circulación.

Aunque el corte en la Línea 7 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Coslada Central, Barrio del Puerto y Estadio Metropolitano, los trenes en el resto de esta línea del suburbano han estado sufriendo demoras.

La línea 7 de Metro de Madrid

La línea 7 de Metro de Madrid une el noroeste de la capital con su extremo este y los municipios de Coslada y San Fernando de Henares. Discurre entre Pitis y Hospital del Henares a lo largo de 31 estaciones con andenes de 115 metros en el tramo comprendido entre Pitis y Estadio Metropolitano, con un recorrido de aproximadamente 41 minutos.

En el tramo comprendido entre Estadio Metropolitano y Hospital del Henares, conocido como MetroEste, cuenta con andenes de 90 metros y un recorrido de aproximadamente 16 minutos. La línea completa se recorre por 32,919 kilómetros de vía en túnel de gálibo ancho. La distancia media entre estaciones es de 1061,90 metros.

La línea está dividida en dos tramos independientes, uno de los cuales discurre fuera de la capital, y por tanto pertenece a una zona tarifaria distinta, por lo que en la estación de Estadio Metropolitano existe un andén central en el que se realiza un cambio de tren, validando de nuevo el billete, como se hace también en las estaciones de Puerta de Arganda en la línea 9 y Tres Olivos en la línea 10.

El paso en el andén central de la estación de Estadio Metropolitano hacia el tramo MetroEste es directo, sin introducir billete, pero se necesita el título de transporte correspondiente para salir por los torniquetes de las estaciones comprendidas entre Barrio del Puerto y Hospital del Henares. En sentido contrario el paso requiere introducir un billete válido para la zona A en Estadio Metropolitano.