Cortada la Línea 6 de Metro de Madrid: hay 6 estaciones afectadas

El servicio de la Línea 6 de Metro de Madrid ha quedado parcialmente interrumpido, en ambos sentidos, esta tarde de martes, 23 de diciembre, desde las 20:40 horas, en plena hora punta de regreso a casa. Hay seis estaciones afectadas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte entre las estaciones de Príncipe Pío y Carpetana, en ambos sentidos, se ha debido a una «incidencia en las instalaciones» y el tiempo de solución inicial de dicha incidencia ha sido de «más de 30 minutos», no dándose más explicaciones. Sin embargo, a las 22:30 horas aún se mantiene el servicio del suburbano interrumpido.

Aunque la incidencia en la Línea 6 de Metro de Madrid solo ha afectado al servicio en las estaciones de Carpetana, Laguna, Lucero, Alto de Extremadura, Puerta del Ángel y Príncipe Pío, los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo demoras. Un servicio sustitutivo gratuito de la EMT recorre todas las estaciones entre Príncipe Pío y Carpetana hasta el fin de la jornada.

La línea 6 de Metro

La línea 6 es, junto a la línea 12, una de las dos líneas circulares del Metro de Madrid. Cumple la función de vertebración del sistema, facilitando los traslados entre destinos periféricos y evitando la radialidad que causaría su ausencia. Está constituida por 28 estaciones con andenes de 115 metros, unidas por 23,472 km de vías en túnel de gálibo ancho.

Permite trasbordar dos veces a todas las líneas de la red (tres veces en el caso de las líneas 3 y 4) con la excepción de las líneas 8 y 11, que parten de la circular y no se internan en ella, y de las periféricas (como la línea 12 y las líneas de Metro Ligero).