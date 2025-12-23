¿Te ha llegado una citación de la Policía para que regularices tu expediente?: esto te interesa

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una masiva campaña de suplantación a la Policía Nacional mediante técnicas de phishing con la intención de distribuir malware a través de una presunta citación para regular el estado del expediente.

En el mensaje del correo se advierte que la incomparecencia del aviso puede conllevar medidas legales con el objetivo de que el usuario acceda de manera urgente al enlace. Esta campaña utiliza la excusa de una supuesta citación oficial de la Policía Nacional que informa a la víctima de la necesidad de regular su expediente en una fecha cercana a la de la recepción del correo. El mensaje insta al usuario a descargar la documentación de su expediente a través de un enlace, el cual contiene un archivo malicioso que ejecutará el malware en el dispositivo.