‘Victoria Eugenia’ llega a la Galería de las Colecciones Reales de Madrid

La Galería de las Colecciones Reales ha presentado hoy su nueva gran exposición temporal, “Victoria Eugenia”. La muestra, que será inaugurada mañana por SS.MM. los Reyes, se podrá ver desde el próximo 3 de diciembre hasta el 5 de abril de 2026 en la planta -3 de la Galería. Patrocinada por la Fundación Santander, se trata de la primera muestra monográfica sobre Victoria Eugenia de Battenberg, y analiza su papel no solo como consorte, sino también sus facetas menos conocidas.

Durante la rueda de prensa, Víctor Cageao, director de la Galería y de las Colecciones Reales, ha subrayado que Victoria Eugenia “supo manejar los medios a su alcance para realzar su papel oficial y dar visibilidad a las causas sociales y humanitarias en las que se implicó”. Por su parte, Borja Baselga, director de la Fundación Santander, ha destacado que la muestra complementa “la visión del período histórico que abordaba otra exposición que tuvimos la fortuna de patrocinar en 2019, Cartas al Rey, sobre la labor humanitaria de Alfonso XIII durante la Primera Guerra Mundial.” Además, han participado en la presentación Arantxa Domingo y Reyes Utrera, comisarias de la muestra y conservadoras de Patrimonio Nacional.

En la muestra pueden verse más de 350 piezas pertenecientes a la reina y a personas de su entorno o relacionadas con el contexto de su época, provenientes de los fondos de Patrimonio Nacional, así como de relevantes prestadores nacionales e internacionales, como el Museo Nacional del Prado, el Museo Sorolla, la Colección Carmen Thyssen, el Museo del Traje, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, la Royal Collection Trust (Londres) o la National Portrait Gallery (Londres), además de colecciones particulares nacionales y extranjeras. Como complemento a la muestra, Patrimonio Nacional ha editado una completa monografía histórica sobre la figura de la reina, que incluye un prólogo de S.M. el Rey Felipe VI.

La exposición “Victoria Eugenia” a través de ocho bloques temáticos

La exposición se estructura en torno a ocho bloques temáticos que analizan la vida de Victoria Eugenia desde un punto de vista humano e histórico. Su infancia en Inglaterra, al amparo de su abuela, la reina Victoria; su noviazgo y posterior boda con Alfonso XIII y el trágico atentado que marcó el día de su enlace; sus aficiones personales; su papel como madre de siete hijos, a los que educó personalmente; su imagen vista por los más relevantes artistas de la época; la labor institucional que desarrolló acompañando al rey en numerosos actos oficiales, o su implicación social, y finalmente su salida de España en 1931.

Entre las piezas expuestas pueden verse numerosos documentos, fotografías y testimonios gráficos; objetos personales, como condecoraciones o la diadema de las Flores de Lis, regalo de boda de Alfonso XIII, hoy convertida en una de las “joyas de pasar” de las reinas de España; postales de amor que Victoria Eugenia escribe al rey durante su noviazgo; retratos y esculturas de prestigiosos artistas, como Sorolla, Philip de Lázsló o Benlliure; parte de la biblioteca personal de la reina o el carruaje con el que se trasladó a los Jerónimos el día de su boda. Además, se evocan algunas de las habitaciones que la reina poseía en el ala sureste del Palacio Real de Madrid, como su dormitorio o su despacho.

Victoria Eugenia de Battenberg

Victoria Eugenia (Escocia, Reino Unido, 1887-1969) fue la segunda de los cuatro hijos del príncipe Enrique de Battenberg y de la princesa Beatriz de Gran Bretaña e Irlanda. Su abuela fue la reina Victoria, para la que su madre ejercía como secretaria. Tras su boda con Alfonso XIII en 1906 fue reina consorte en España hasta 1931. Durante su reinado tuvo una gran presencia pública y estuvo implicada en numerosas causas sociales, lo que definió un nuevo papel, mucho más activo, para las reinas consortes.

La entrada a la exposición está incluida en la visita general de la Galería, pero se puede adquirir una entrada específica para la muestra por 8 euros. Los horarios son los mismos que los de la Galería de las Colecciones Reales: de 10:00 h a 20:00 h los días laborables y de 10:00 h a 19:00 h los festivos. La entrada es gratuita de lunes a jueves entre las 18:00 h y las 20:00h.