Memorialistas de Madrid animan al Gobierno a actuar con «valentía» ante los vestigios franquistas

La Plataforma Calles Dignas – Justa Freire de Madrid ha instado al Gobierno de España a ser «valiente» en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, pidiendo la inclusión de numerosos símbolos y elementos franquistas de la capital en el Catálogo oficial.

Este llamado se produce después de que el Gobierno central aprobara el pasado 18 de noviembre el reglamento que regula la creación del Catálogo, cuya elaboración está prescrita en la Ley de Memoria Democrática de 2022.

Peticiones específicas para la capital

La Plataforma Calles Dignas – Justa Freire lleva tres años enviando sucesivos informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática con la identificación y localización de estos vestigios en Madrid.

El colectivo memorialista solicita específicamente que se incorpore en el Catálogo la calle madrileña que homenajea al general fascista Millán-Astray, describiéndolo como un individuo partícipe en la sublevación como jefe de Prensa y Propaganda de Franco, y en la dictadura como procurador en Cortes y director general del Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria.

Asimismo, el colectivo exige que se incluyan los nombres «franquistas y nazis» de las otras cinco calles que fueron restituidas por el alcalde Martínez-Almeida en 2021, después de que hubieran sido cambiadas por nombres considerados «dignos» durante el mandato municipal de Ahora Madrid (2015-2019).

Erradicar la «glorificación» de la dictadura

Desde la Plataforma, se sostiene que un Gobierno de un Estado democrático y que cumpla con los derechos humanos debe erradicar todo vestigio que siga «glorificando la Guerra Civil y la dictadura de Franco».

Argumentan que, de no hacerlo, el Estado estaría amparando el «exterminio poblacional, la represión social y la ruina económica de la clase obrera y la ciudadanía liberal» que, según el colectivo, fueron perpetrados durante la época histórica más «aciaga de España». Por ello, animan al Gobierno a incorporar en el Catálogo todos los nombres «fascistas y nazis» presentes en:

Vías urbanas, barrios y vecindarios.

Centros educativos, centros de salud, estaciones de Metro y equipamientos deportivos.

Monumentos y placas que en la capital exaltan a personas por su ideología de extrema derecha y que enaltecen sucesos trágicos.

Vía para multas y denuncias

El colectivo indica que la inclusión de estos elementos permitirá que, tanto de oficio por la Administración Pública como a través de acciones particulares de organizaciones memorialistas, se pueda multar y denunciar judicialmente a los gobiernos municipal y autonómico de Madrid.

Esta acción legal sería emprendida en caso de que estas administraciones «se atrevan a mantener estas humillaciones e insultos contra las víctimas del franquismo y contra la dignidad de una sociedad como es la española, que, tras generaciones de lucha democrática, está asentada en los derechos y las libertades». La plataforma ha señalado que su petición se basa en «estudios de carácter riguroso y pormenorizado» realizados por profesionales de la Historia.

Lista de símbolos y elementos franquistas de Madrid

Nombres de vías urbanas nombres sustitutorios aprobados oficialmente o anteriores

Avenida de Alberto Alcocer

Calle de Álvarez Abellán

Calle de Severino Aznar Embid Calle de Concha García Campoy

Calle del Sargento Barriga

Calle de Joaquín Bau

Calle del Capitán Blanco Argibay Calle de Valdeacederas

Calle de los Caídos de la División Azul Calle del Memorial 11 de Marzo de 2004

Calle de Callejo

Plaza de Ángel Carbajo

Calle de Juan Español [es decir, Luis Carrero Blanco]

Calle del Crucero Baleares Calle del Barco Sinaia

Calle del Patriarca Eijo y Garay

Costanilla del Patriarca [es decir, Eijo y Garay] Costanilla de Mercedes Gabrois

Plaza del Patriarca Eijo y Garay Plaza de Rosa Parks

Calle de El Algabeño Calle de José Rizal

Calle de Rafael Finat Calle del Ocho de Marzo

Avenida de Manuel Fraga Iribarne

Calle de Vicente Gaceo

Calle de los Hermanos García Noblejas Calle de la Institución Libre de Enseñanza

Calle de Darío Gazapo Calle de Marie Tharp

Calle de Serafín Gómez

Calle de César González Ruano

Travesía de César González Ruano

Calle del Padre Indalecio Hernández

Calle de Albino Hernández Lázaro

Calle del Ministro Ibáñez Martín

Calle de José Lombana Iglesias

Calle del Alcalde López Casero

Calle de Ramiro de Maeztu

Calle de Alberto Martín Artajo

Glorieta de Cirilo Martín Martín Glorieta de Ramón Gaya

Calle de Federico Mayo Calle de Ana María Matute

Calle del General Millán-Astray Calle de la Maestra Justa Freire

Calle de Montejurra

Calle de Julio Montero

Travesía de Julio Montero

Plaza del Alcalde Moreno Torres

Calle del Teniente Coronel Noreña

Calle de Federico Núñez

Calle del Padre Oltra

Avenida de Alfonso Peña Boeuf

Plaza del Teniente de Alcalde Pérez Pillado

Calle del Doctor Fernando Primo de Rivera

Calle del Quince de Agosto

Calle de Eustaquio Rodríguez

Calle de María Teresa Sáenz de Heredia

Calle de Pedro Sainz Rodríguez

Calle de Pablo Serrano

Plaza de José María Soler

Calle de Calvo Sotelo

Plaza de Juan Antonio Suanzes

Plaza de Carlos Trías Bertrán

Calle de María Paz Unciti

Callejón de María Paz Unciti

Calle del Marqués de la Valdavia

Calle del Conde de Vallellano

Calle del Alcalde Alfonso Vázquez

Avenida de la Victoria

Nombre de barrio nombre anterior y sustitutorio aprobado oficialmente

Barrio de Moscardó Barrio de Salud y Ahorro

Nombres de centros educativos nombre anterior

CEIP Alberto Alcocer (Av/ Canillejas a Vicálvaro, 56)

CEIP Miguel Blasco Vilatela (C/ Hermanos García Noblejas, 70)

CEIP Capitán Cortés (C/ Monseñor Óscar Romero, 17)

CEIP Patriarca Obispo Eijo Garay (C/ López de Hoyos, 40)

IES Eijo y Garay (C/ Severino Aznar Embid, 6)

CEIP Ramiro de Maeztu (C/ Serrano, 127) CEIP Instituto-Escuela

IES Ramiro de Maeztu (C/ Serrano, 127) IES Instituto-Escuela

IES García Morato (C/ Soledad Cazorla, 34)

IES e IFP Carlos María Rodríguez de Valcárcel (Plaza del Encuentro, 4)

CEIP Calvo Sotelo (Av/ Ciudad de Barcelona, 83) CEIP 14 de Abril

CEIP Marqués de Suanzes (Av/ Veinticinco de Septiembre, 1)

IES Marqués de Suanzes (Av/ Veinticinco de Septiembre, 3)

Nombres de centros de salud nombre sustitutorio aprobado oficialmente

Centro de Salud General Fanjul (Av/ Las Águilas, 18) Centro de Salud Santa Margarita

Centro de Salud García Noblejas (C/ Hermanos García Noblejas, 168)

Nombres de estaciones de Metro

García Noblejas (línea 7)

Suanzes (línea 5)

Nombres de equipamientos deportivos

IDB Parque Rafael Finat (entre C/ Rafael Finat y C/ Damasquillo)

IDB General Millán-Astray (C/ General Millán-Astray, 2D)

IDB CD Moscardó Estadio Román Valero (C/ Andrés Arteaga, 1)

Centro Deportivo Municipal Moscardó (C/ Andrés Arteaga, 5)

Centro Deportivo Municipal Gimnasio Moscardó (C/ Pilar de Zaragoza, 93)

Nombre de polígono industrial

Polígono Industrial de los Hermanos García Noblejas (barrio de Simancas)

Nombres de vecindarios

Poblado Casilda de Bustos (barrio de Las Águilas)

Colonia del Patriarca Eijo Garay (barrio de Lucero)

Poblado de los Hermanos García Noblejas (barrio de Pueblo Nuevo)

Colonia de José Antonio Girón (barrio de Lucero)

Colonia Municipal Moscardó (barrio de Moscardó)

Colonia de Primo de Rivera (barrio de Ciudad Jardín)

Colonia Parque Marqués de Suanzes (barrio de El Salvador)

Colonia de Torres Garrido (barrio de Puerta Bonita)

Colonia del General Varela (barrio de El Viso)

Nombres de zonas verdes

Parque de Casilda de Bustos (C/ Blas Cabrera, 8)

Jardines de Colonia Casilda de Bustos A (C/ Blas Cabrera, 8)

Parque General Fanjul-Santa Margarita (Av/ Las Águilas, 114)

Parque de Rafael Finat (entre C/ Rafael Finat y C/ Damasquillo)

Jardines General García Escámez (C/ Anselmo Lorenzo, 8)

Jardines del Teniente Alcalde Pérez Pillado (Plaza del Teniente Alcalde Pérez Pillado)

Monumentos

Mojones del 18 de julio de 1956 en el Parque del Retiro (entre la Puerta de Dante y la Puerta del Niño Jesús)

Monolito al Alférez Provisional (jardín entre la C/ Felipe IV y la C/ Méndez Núñez)

Monumento “Los ángeles de la paz” (Av/ América, 56)

Arco de la Victoria (Av/ de la Memoria, 32)

Monumento a los Caídos de Chamartín de la Rosa (Plaza de Duque de Pastrana, 1)

Monolito a los Caídos de Fuencarral (Plaza de Madre María Ana Mogas, 2)

Monumento fascista en el Cementerio Municipal de Aravaca (Camino de la Zarzuela, 26)

Busto y pedestal del Ministro Ibáñez Martín (Calle de Isaac Peral, s/n)

Monumento a José Antonio Primo de Rivera (C/ Génova, 24; esquina con C/ García Gutiérrez)

Monumento a Carlos María Rodríguez de Valcárcel (Plaza del Encuentro, 4)

Monumento al Sagrado Corazón de Jesús (Cristo de las Bombas) en la Casa de Campo (coordenadas: 434945.83 m E – 4474934.55 m N)

Monumento a Calvo Sotelo (Paseo de la Castellana, 187)

Monolito del Parque Marqués de Suanzes (Av/ Veinticinco de Septiembre, 1)

Emblemas de Francisco Franco (“Víctor”)

Emblema de Francisco Franco (“Víctor”) en la Avenida de América (esquina con Calle del Padre Indalecio Hernández)

Emblema de Francisco Franco (“Víctor”) en la Calle de Sambara (Calle de Sambara, 73)

Emblema de Francisco Franco (“Víctor”) en la Calle de San Fernando de Jarama (esquina con Calle de Santa María de la Alameda)

Placas

Placa a los Caídos de Fuencarral (Plaza de Madre María Ana Mogas, 2)

Placa de Caídos por Dios y por España en la Iglesia de San Pedro Apóstol (Calle del Concejal Tomás Serrano Guío, 2)

Placas en homenaje a los Caídos y a la gesta del pueblo navarro en la Iglesia de San Fermín de los Navarros (C/ Eduardo Dato, 10)

Placa en honor a José Calvo Sotelo (C/ Velázquez, 89)

Placa en honor a Luis Calvo Sotelo (Plaza del Dos de Mayo)

Placa en honor a Luis Carrero Blanco (C/ Claudio Coello, 129)

Placa de la fundación de la Falange Española (C/ Príncipe, 14)

Placa dedicada a los hermanos Falcó y Álvarez de Toledo (Plaza Mayor de Barajas)

Placas del Instituto Nacional de la Vivienda (por toda la ciudad)

Símbolos franquistas del Centro Deportivo Municipal Gimnasio Moscardó (C/ Pilar de Zaragoza, 93)

Escudo franquista de la Delegación Nacional de Deportes en la fachada

Columnas con nombres de delegados nacionales de Deportes del Movimiento Nacional

Nombre de la piscina Elola

Nombre de la piscina Samaranch

Símbolos y elementos franquistas del Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Cuatro Vientos (Autovía del Suroeste, km 10.700)

Placa del Hangar nº 1 Teniente General Emiliano José Alfaro Arregui

Nombre del Hangar nº 1 Teniente General Emiliano José Alfaro Arregui

Placa de Caídos del Aero Club por Dios y por España

Monumento a Francisco Franco

Busto de Ramón Franco

Monolito y placa a Joaquín García-Morató

Busto de Joaquín García-Morató

Placa municipal de la desaparecida calle madrileña de Joaquín García Morato

Nombre de la pista de aviación “Calle Joaquín García Morato”

Busto de Carlos Haya

Nombre de la pista de aviación “Calle Carlos Haya”

Nombre de la pista de aviación “Calle General Alfredo Kindelán”

Lápida del soldado nazi Oskar Kolbitz

Lápida del soldado nazi Roland Reinhold