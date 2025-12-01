Voluntarios por Madrid celebra su 20º aniversario con un homenaje a sus más de 21.000 miembros

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y la concejala de Arganzuela, Lola Navarro, entre otros miembros del equipo de Gobierno, ha presidido hoy en la Nave de Terneras el acto con el que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto el broche final a la celebración del 20º aniversario de Voluntarios por Madrid. En esta fecha simbólica, el Consistorio ha rendido homenaje a la labor altruista de las más de 21.000 personas que componen el cuerpo de voluntariado.

Coincidiendo con la semana en la que se conmemora el Día Internacional del Voluntariado, Almeida ha puesto en valor esta iniciativa impulsada por Ana Botella, también presente en el acto, en su etapa como concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid y que, en sus palabras, representa “la mejor esencia de una ciudad como Madrid”. El alcalde ha destacado que los voluntarios “están presentes todos los días del año” desde la convicción de que “la mejor forma de realizarse como persona es mirar a los demás y no mirarse a uno mismo”.

Asimismo, ha resaltado el papel del tercer sector, subrayando que sin su labor “no existiría la sociedad que tenemos hoy en día” y que, gracias a ellos, “somos el país más solidario del mundo”. Por todo ello, Almeida ha agradecido el compromiso de “un conjunto de personas absolutamente extraordinaria” que “siempre dan la cara” y que trabajan para que la ciudad sea “un poco mejor cada día”.

Voluntarios por Madrid, un pilar en la promoción de la solidaridad

En sus dos décadas de trayectoria, Voluntarios por Madrid se ha consolidado como un pilar fundamental en la promoción de valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso. Sus miembros dedican de manera generosa su tiempo, esfuerzo y habilidades a mejorar la vida de los madrileños, promoviendo una ciudad inclusiva, cohesionada y humana.

En 2025, Voluntarios por Madrid ha participado en más de 200 iniciativas. Han acompañado a personas sin hogar y a personas mayores (a través de ‘Madrid te acompaña’), han colaborado en proyectos educativos como ‘Quedamos al salir de clase’ y en iniciativas culturales como ‘Leyendo con Mayores’ o ‘Te contamos la ciudad’. Además, ha prestado apoyo en actividades como la cabalgata de Reyes, en el Centro de Protección Animal Municipal y en los puntos violeta que se instalan en las fiestas de la ciudad para informar y prevenir la violencia sexual.

Chalecos de Oro y padrino de Voluntarios por Madrid

Un año más, el Ayuntamiento de Madrid ha designado a un nuevo padrino de Voluntarios por Madrid, que ejercerá este honor durante el año 2026. El elegido ha sido el humorista y showman Carlos Latre que ha demostrado su compromiso social mediante la colaboración en diferentes causas y eventos benéficos.

Durante el acto, en el que también ha estado presente la madrina de 2024, Pepa Muñoz, se han entregado los reconocimientos Chalecos de Oro que, en su cuarta edición, buscan visibilizar proyectos de voluntariado y personas solidarias que han dejado una huella en la ciudad. En la categoría de acción individual ha distinguido a Javier Cordero, miembro de Voluntarios por Madrid desde el año 2005, que ha destacado por su compromiso, responsabilidad y disposición para ayudar con su participación en iniciativas como ‘Te contamos la ciudad’ y en otros proyectos culturales, deportivos y medioambientales.

El Chaleco de Oro a la buena práctica en la promoción del voluntariado lo ha merecido Aviación Sin Fronteras, una organización sin ánimo de lucro fundada en 1999 que aprovecha las ventajas logísticas del sector aeronáutico para desarrollar una labor humanitaria. Así, se involucra en evacuaciones médicas de menores de países con recursos sanitarios limitados que requieren de tratamientos vitales en España, participa en el envío de material humanitario y, a través de actividades lúdicas, acerca la aviación a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Por último, se ha premiado la trayectoria y compromiso social de la Fundación Manantial, entidad fundada en 1995 que se dedica a la recuperación integral de personas con problemas de salud mental. A través de su proyecto de voluntariado, acompaña a estas personas en el domicilio, en su entorno comunitario y en actividades, contribuyendo a prevenir posibles casos de soledad y aislamiento. Asimismo, promueve que personas que atraviesan una enfermedad mental colaboren en acciones de voluntariado.

Pablo García, finalista del certamen de jóvenes creadores del Ayuntamiento Premios Madroño 2025, ha interpretado la canción Tuya es mi bandera, un homenaje a los voluntarios. Además, nueve alumnos de la Escuela Municipal de Arte Dramático han realizado una representación y una profesora de interpretación, voz y expresión corporal de este mismo centro, Marta Alejandra Rojas, ha sido la encargada de dirigir el evento.

Nueva Estrategia del Voluntariado

El pasado mes de noviembre, se constituyó el Consejo Sectorial del Voluntariado de la Ciudad de Madrid, que ejercerá como órgano de participación, asesoramiento y coordinación en este ámbito y que será estratégico para potenciar la coordinación entre el Consistorio y las entidades, lo que permitirá aprovechar su conocimiento y experiencia sobre el terreno.

Además, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, avanzó en el Consejo que el Ayuntamiento iniciará este mandato la elaboración de una Estrategia del Voluntariado, un instrumento que definirá las líneas de trabajo y los objetivos del Consistorio en esta materia para los próximos años.