Ayuso cancela su viaje a Andalucía por problemas de salud

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no participará finalmente en el 17º Congreso Autonómico del Partido Popular de Andalucía que se está celebrando este fin de semana en la capital hispalense por problemas de salud.

La baja ha sido comunicada por su equipo debido a una «indisposición de carácter leve» que le impide asistir, según confirmaron fuentes del partido tanto en Madrid como en Andalucía. Ayuso tenía programado el dirigirse a los asistentes al congreso, donde se espera la reelección de Juanma Moreno como presidente del PP andaluz, en torno al mediodía de hoy.

Tras esta cancelación, la única representación de presidentes autonómicos del PP en el plenario será la de Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, cuya intervención también está fijada para la jornada matinal.