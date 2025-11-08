Más de 260 familias madrileñas se han beneficiado del programa que ofrece respiro a cuidadores de mayores dependientes este año

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha visitado hoy el Centro de Día Vocal Vecino Justo Sierra, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, uno de los siete recursos municipales en los que cada fin de semana se ofrece atención social, sanitaria preventiva y rehabilitadora a personas mayores dependientes con el objetivo de que los familiares que ejercen como sus cuidadores dispongan de tiempo libre para el descanso, el cuidado personal o el ocio.

Tal como ha informado el delegado, en los diez meses transcurridos de 2025 se han beneficiado de este servicio 269 usuarios y sus familias, sumando más de 11.500 atenciones. Este programa se desarrolla todos los sábados y domingos en horario de 9:00 a 19:00 horas en los centros de día municipales Margarita Retuerto, Jazmín, Pamplona, Aurora Villa, Pablo Casals y Loyola de Palacio y Vocal Vecino Justo Sierra, dando cobertura a vecinos de los 21 distritos.

Los siete centros ofrecen cada día que está operativo el servicio, un total de 210 plazas. Pueden hacer uso de este recurso familias o cuidadores de personas mayores con deterioro cognitivo, demencia, enfermedad de Alzheimer o cualquier otra dependencia de tipo cognitiva, física o relacional. En los centros, los usuarios reciben atención sociosanitaria, apoyo en el aseo y el cuidado personal y alimentación.

Además, participan en actividades socioculturales, y todas aquellas personas que lo necesitan disponen de transporte adaptado. Mientras las personas mayores reciben este acompañamiento profesional, los familiares que ejercen como sus cuidadores pueden aliviar la sobrecarga que suponen las relaciones de cuidados, de forma que se minimicen los riesgos que esta tarea pueda ocasionar en su salud física y mental.

Según las últimas encuestas de satisfacción, los usuarios puntúan el servicio con una nota de 8,4 sobre 10 y el 96 % lo recomendaría a otras personas. Además, el 80 % de las personas cuidadoras que se benefician del programa afirman que ha mejorado su calidad de vida.

Día Internacional de las Personas Cuidadoras

En el año 2014, la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el 5 de noviembre como el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. En 2023, el Ayuntamiento de Madrid instaló esta conmemoración en el calendario municipal, con el objetivo de reconocer la contribución a la sociedad de las personas cuidadoras.

Coincidiendo con esta conmemoración, el Consistorio recibió el pasado 5 de noviembre el Premio ABC Cuidamos Contigo, concedido al programa municipal ‘Cuidar a quienes cuidan’ en la categoría de Proyecto Institucional del Año. En su primera edición, estos galardones distinguieron a proyectos, entidades y personas que trabajan en el ámbito de la atención a los cuidadores en España y el Ayuntamiento fue reconocido por una iniciativa que puso en marcha en 2021 para ofrecer asesoramiento y acompañamiento psicológico a cuidadores no profesionales de personas mayores y dependientes para promover su autocuidado e integración social.

Además, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, intervino este viernes en la Jornada Recursos y Apoyos para las Personas con Parkinson, organizada por la asociación Parkinson Madrid, en la que se abordó la importancia de facilitar recursos de apoyo a familias cuidadoras de personas con esta enfermedad para favorecer su bienestar emocional y social. Con la visita este sábado al programa de respiro familiar se pone el broche final a distintos actos que el Ayuntamiento ha desarrollado esta semana para celebrar el Día Internacional de las Personas Cuidadoras.