ComunidadNoticias

Ayuso recibe el alta tras ser hospitalizada en la Fundación Jiménez Díaz

Gacetín Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido dada de alta tras ser ingresada esta mañana de domingo, 9 de noviembre, en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. La jefa del Ejecutivo madrileño ha abandonado en una ambulancia y por problemas de salud la Misa Santa en la Catedral de la Almudena por la Festividad de Nuestra Señora Santa María la Real de la Almudena.

Fuentes cercanas a la presidenta regional señalaban una «leve indisposición», y se ha elegido una ambulancia al ser el medio «más rápido y seguro». Según ha sabido GACETÍN MADRID, ha sufrido una bajada de tensión por una fuerte gastroenteritis. Se trataría del mismo problema de salud que le impidió este sábado asistir al 17º Congreso Autonómico del Partido Popular de Andalucía que se está celebrando este fin de semana en la capital hispalense.

Ayuso pide por las personas vulnerables y en soledad en un Madrid

Previamente, antes de entrar a la Misa Santa, Ayuso había pedido hoy a la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid, “prosperidad para todos, convivencia y atender a las personas más vulnerables y las que están solas”.

“Vemos las calles de Madrid llenas de gente con buenos sentimientos para celebrar lo que nos une, las tradiciones, la fe y sus raíces cristianas que nos han dado tanto a Madrid y a España”, había enfatizado. Un año más, la presidenta ha visitado la alfombra floral elaborada por la Asociación de Alfombristas Do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra) para engalanar el paso de la Virgen.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Los primeros trenes de Metro sin conductor llegarán...

Ayuso abandona en ambulancia la misa por la...

Una mujer muy grave atropellada por un VTC...

Nuevos cortes de luz afectan a Madrid y...

Muere un motorista tras impactar contra un vehículo...

Madrid premiará a los mejores menús en el...

Madrid será sede fija de la nueva Liga...

Los merengues conquistan El Derbi de las Aficiones...

Almeida pide a la Virgen de la Almudena...

El Ministerio de Ciencia lanza un concurso para...

Comentarios