Ayuso recibe el alta tras ser hospitalizada en la Fundación Jiménez Díaz

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido dada de alta tras ser ingresada esta mañana de domingo, 9 de noviembre, en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. La jefa del Ejecutivo madrileño ha abandonado en una ambulancia y por problemas de salud la Misa Santa en la Catedral de la Almudena por la Festividad de Nuestra Señora Santa María la Real de la Almudena.

Fuentes cercanas a la presidenta regional señalaban una «leve indisposición», y se ha elegido una ambulancia al ser el medio «más rápido y seguro». Según ha sabido GACETÍN MADRID, ha sufrido una bajada de tensión por una fuerte gastroenteritis. Se trataría del mismo problema de salud que le impidió este sábado asistir al 17º Congreso Autonómico del Partido Popular de Andalucía que se está celebrando este fin de semana en la capital hispalense.

Ayuso pide por las personas vulnerables y en soledad en un Madrid

Previamente, antes de entrar a la Misa Santa, Ayuso había pedido hoy a la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid, “prosperidad para todos, convivencia y atender a las personas más vulnerables y las que están solas”.

“Vemos las calles de Madrid llenas de gente con buenos sentimientos para celebrar lo que nos une, las tradiciones, la fe y sus raíces cristianas que nos han dado tanto a Madrid y a España”, había enfatizado. Un año más, la presidenta ha visitado la alfombra floral elaborada por la Asociación de Alfombristas Do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra) para engalanar el paso de la Virgen.