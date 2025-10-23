Prisión sin fianza para el asesino de su expareja en Villaverde: hay un segundo detenido por encubrimiento

El magistrado de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz (Madrid), plaza nº 3, en funciones de guardia, ha acordado esta mañana de jueves la prisión provisional comunicada y sin fianza del individuo de 30 años de edad y nacionalidad española puesto a su disposición judicial por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como supuesto a autor de la muerte violenta de una joven de 21 años, su expareja con la que tenía una bebé de 15 meses, en la calle de los Astilleros, en el distrito madrileño de Villaverde, el pasado lunes.

El hombre será investigado por la supuesta comisión de un delito de homicidio con el agravante de parentesco y violencia de género, si bien esta calificación es inicial y podría verse modificada según se vayan tramitando las correspondientes diligencias de investigación en el marco de la instrucción judicial.

Los hechos ocurrieron sobre las 3 de la tarde de este lunes, 20 de octubre, en el interior del domicilio de alquiler por habitaciones donde residía ella situado en el distrito madrileño de Villaverde, cuando se recibió aviso a Emergencias por parte de una niña de 12 años, hija de la propietaria de la vivienda, que encontró a la joven y a la bebé al llegar a casa.

Una vez allí, encontraron a la chica joven sin signos de vida con varias heridas de arma blanca, constatando los servicios sanitarios del SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid su fallecimiento. Junto al cadáver de la víctima encontraron a una bebé de apenas 15 meses de vida, totalmente ilesa, que ha sido tutelada de emergencia por la Comunidad de Madrid.

Hasta el lugar se desplazaron agentes del DEVI de policía Científica, así como el grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los cuales se hicieron cargo de la Investigación y cuyas gestiones policiales permitieron identificar y localizar al presunto autor en un piso de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

Finalmente esa madrugada, junto a dotaciones de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, se procedió a la detención de este individuo de 30 años de edad, sobre el cual pesaba una orden de alejamiento hacia la mujer asesinada.

En su comparecencia, el investigado se ha acogido a su derecho constitucional a no prestar declaración y, al término de la vistilla, ha sido conducido al recinto Penitenciario de Madrid II (Alcalá Meco).

Segundo detenido

Agentes de la Policía Nacional han detenido también a un varón por un delito de encubrimiento del homicidio que tuvo lugar el pasado lunes en el distrito de Villaverde. Al parecer este individuo era conocedor del hecho ya que mantuvo conversaciones telefónicas con el presunto homicida después de cometerlo.

En dichas conversaciones, grabadas por una cámara de seguridad habilitada en el salón de la vivienda, se le escucha decir al asesino, en referencia al cuchillo usado: “no sé dónde tirarlo porque al final eso acaba en él…A ver, la máquina lo tritura”. También expone su preocupación de que “vayan a sospechar o algo”.

Tras las pesquisas llevadas a cabo por el Grupo V de Homicidios de la Brigada Provincial de la Jefatura Superior de Madrid se averiguó la identidad de este hombre procediendo a su arresto en la mañana de hoy como presunto responsable de un delito de encubrimiento.