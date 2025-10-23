Luz verde a la reforma integral del pabellón Antonio Mata del CDM San Blas

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto de reforma integral del pabellón Antonio Mata del Centro Deportivo Municipal San Blas. Así lo ha anunciado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la Junta de Gobierno. Los trabajos, que serán ejecutados por el Área de Obras y Equipamientos, suponen una inversión de 5,7 millones de euros.

La intervención, que comenzará este otoño y se extenderá hasta mediados de 2027, comprende la reforma completa del pabellón, al dejar de ser necesarios los accesos directos desde el exterior del complejo y al requerir el edificio una renovación de las instalaciones, la cubierta y los usos.

El pabellón albergará una pista polideportiva para baloncesto, fútbol-sala o balonmano con pistas polivalentes transversales para posibilitar un mayor uso del espacio. A ello, se sumarán los respectivos vestuarios, sala de fisioterapia y cuartos de instalaciones en la planta sótano 2 y una sala deportiva multiusos para fitness, gimnasio y sus respectivos vestuarios en la planta sótano 1.

Otras mejoras

El proyecto hoy aprobado se sumará a otras actuaciones ejecutadas en este centro deportivo desde 2019 y que han supuesto una inversión de casi 14 millones de euros. Estas han incluido la demolición parcial del edificio de la piscina cubierta y la reconstrucción de la zona de los vasos; la construcción de un nuevo cuerpo de vestuarios para la piscina cubierta y un edificio de vestuarios para las piscinas exteriores, que incluye cafetería y almacenes; la remodelación completa del pabellón de gimnasia y del edificio de oficinas, y la eliminación de barreras arquitectónicas en los accesos al centro deportivo.

Desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde de Madrid, el Área de Obras y Equipamientos ha invertido más de 180 millones de euros en reformas de instalaciones deportivas municipales de los 21 distritos de la ciudad.