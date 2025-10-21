Asesinada una joven por su expareja en presencia de su bebé en Villaverde (Madrid)

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre de 30 años de edad y nacionalidad española como presunto responsable de la muerte a puñaladas de su expareja, una mujer de 21 años y misma nacionalidad, en presencia de un bebé de 15 meses en el interior de un domicilio situado en el distrito madrileño de Villaverde.

Los hechos sucedieron sobre las 3 de la tarde de este lunes, 20 de octubre, cuando se recibió aviso a Emergencias por parte de una niña de 12 años que encontró a la joven y al bebé al llegar a casa, desplazándose los indicativos de Seguridad Ciudadana a la vivienda, ubicada en el número 3 de la calle de los Astilleros.

Una vez allí, encontraron a la chica joven sin signos de vida con varias heridas de arma blanca, constatando los servicios sanitarios del SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid su fallecimiento. Junto al cadáver de la víctima encontraron a un bebé de apenas 15 meses de vida, totalmente ileso.

Hasta el lugar se desplazaron agentes del DEVI de policía Científica, así como el grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los cuales se hicieron cargo de la Investigación y cuyas gestiones policiales permitieron identificar y localizar al presunto autor en un piso de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

Finalmente esta madrugada, junto a dotaciones de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, se ha procedido a la detención de este individuo de 30 años de edad, sobre la cual se desconoce si existían denuncias previas de la víctima sobre él, su expareja.

En caso de confirmarse como un nuevo caso de violencia de género, el número de mujeres asesinadas por ascendería a 31 en 2025 y a un total de 1.326 desde 2003, cuando se comenzaron a contabilizar estos datos.