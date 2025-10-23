Luz verde al proyecto de la nueva Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración de Madrid

La Junta de Gobierno municipal ha aprobado hoy, de forma definitiva, el proyecto para una nueva Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración que pretende conciliar la ocupación del espacio público y el disfrute de estos lugares de ocio, esparcimiento y encuentro social (que promueve un sector tan dinámico en la capital como es el de la hostelería) con el derecho al descanso y un uso ordenado de la ciudad, respetuoso con el medio ambiente, el patrimonio y la accesibilidad universal, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

Tras la aprobación de hoy, el texto se publicará en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM) y se abrirá el periodo de enmiendas por parte de todos los grupos municipales, con una duración de diez días hábiles. Estas enmiendas se abordarán a continuación en la comisión ordinaria del área de Gobierno que, previa votación, elevará el texto al Pleno municipal para su debate y aprobación definitiva, que tendrá lugar antes de que acabe el año. La nueva ordenanza entrará en vigor el próximo mes de enero.

El proyecto de la nueva ordenanza, promovido por el Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, aspira a establecer un régimen jurídico completo y sistemático que regule la instalación y la actividad de las más de 6.000 terrazas y más de 50 quioscos de hostelería y restauración que hay en Madrid, así como todas las autorizaciones posteriores.

Misma estructura de la ordenanza en vigor y alegaciones admitidas

El proyecto asume la estructura de la ordenanza de terrazas de 2013, actualmente en vigor, incorporando los contenidos esenciales de la modificación que se llevó a cabo en 2022 (posteriormente anulada por motivos formales), sobre todo los demandados por los madrileños en la consulta pública previa de 2024, así como los pronunciamientos de la Comisión de Terrazas.

Tras la aprobación inicial del proyecto de ordenanza el pasado 31 de julio por parte de la Junta de Gobierno, se abrió un periodo de alegaciones para todos los ciudadanos y entidades que se extendió hasta el 10 de septiembre. En ese periodo se presentaron más de un centenar de alegaciones (106), que han sido estudiadas y respondidas, incorporando tres de ellas a propuesta de particulares (relativas a asuntos técnicos y de redacción y a la entrada en vigor de la norma) y cuatro más por parte del sector de la hostelería (relativas al periodo de adaptación a la norma y a los flujos peatonales).