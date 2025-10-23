Finalizadas las obras de mejora del enlace de El Barrial (A-6 y M-40) tras 44 millones de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de mejora y nuevas conexiones en el entorno del enlace de El Barrial, entre la A-6 y la M-40, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca. La actuación ha supuesto una inversión total de 43,8 millones de euros (incluyendo el IVA, las asistencias técnicas, expropiaciones y el presupuesto de obra).

Con la puesta en servicio de este nuevo viario, la incorporación desde la Avenida de la Victoria a la calzada izquierda de la A-6 (sentido Madrid) se realiza ahora por los nuevos viales remodelados, lo que ha permitido el cierre definitivo de la antigua salida directa, culminando así la tercera y última fase de las obras.

Para eliminar el trenzado que había hasta ahora en la salida de la A-6 en sentido decreciente hacia la M-40, durante la pasada madrugada se han ejecutado los últimos trabajos, que han consistido en el cierre de la antigua salida directa a la A-6 sentido Madrid (km 12,5), desde la glorieta próxima al centro comercial Sexta Avenida.

Las obras han tenido por objeto la mejora de la fluidez del tráfico y de la seguridad vial en una zona de alta intensidad de circulación de la provincia de Madrid.

Los trabajos se han puesto en servicio de manera progresiva para facilitar una transición ordenada y segura hacia la nueva configuración viaria.

Actuaciones

Así, en noviembre de 2023, en una primera fase, concluyeron los siguientes trabajos:

– Mejora de la conexión de la calzada exterior de la M-40 (sentido decreciente) con la calzada derecha de la A-6 (sentido A Coruña), ensanchando de 1 a 2 carriles el ramal que las conectaba a lo largo de unos 2 km de longitud y ampliando la sección transversal en la A-6, con objeto de canalizar sin interferencias el tráfico procedente de dicho ramal.

– Mejora de la incorporación de la A-6 sentido Coruña hacia la M-40 sentido decreciente, dado que ahora se incorporan como carril propio a la M-40 (antes se incorporaban como carril de aceleración). Esto ha conllevado también la mejora de la salida de la M-40 sentido decreciente hacia Pozuelo (antes el tramo de trenzado era de 4 carriles y ahora de 5).

Todo ello ha implicado trabajos tales como la ampliación de secciones transversales, el desdoblamiento de viales, la ampliación de estructuras existentes y la ejecución de otras nuevas, el alargamiento de carriles de incorporación y la construcción de una nueva pasarela peatonal de vano único para el paso sobre la A-6 que une las zonas de El Barrial y La Florida.

En una segunda fase, finalizada durante este mes de octubre, han concluido las siguientes actuaciones de mejora y remodelación del viario urbano:

La remodelación de las conexiones de la A-6 con la Avenida de la Victoria: se ha sustituido el antiguo paso superior de calzada única de la citada avenida sobre las vías del ferrocarril por una nueva glorieta en hipódromo.

La prolongación de la calle Alsasua, que conecta con la glorieta anterior.

El nuevo Túnel de la citada calle Alsasua, que enlaza con la A-6 a través de la vía lateral que termina bajo el puente arco de Valdemarín.

La red viaria del entorno de la estación de ferrocarril de El Barrial.

Con esta intervención, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras viarias del área metropolitana de Madrid y con el impulso a una movilidad más segura, eficiente y sostenible.