Finalizadas las obras de mejora del enlace de El Barrial (A-6 y M-40) tras 44 millones de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de mejora y nuevas conexiones en el entorno del enlace de El Barrial, entre la A-6 y la M-40, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca. La actuación ha supuesto una inversión total de 43,8 millones de euros (incluyendo el IVA, las asistencias técnicas, expropiaciones y el presupuesto de obra).
Con la puesta en servicio de este nuevo viario, la incorporación desde la Avenida de la Victoria a la calzada izquierda de la A-6 (sentido Madrid) se realiza ahora por los nuevos viales remodelados, lo que ha permitido el cierre definitivo de la antigua salida directa, culminando así la tercera y última fase de las obras.
Para eliminar el trenzado que había hasta ahora en la salida de la A-6 en sentido decreciente hacia la M-40, durante la pasada madrugada se han ejecutado los últimos trabajos, que han consistido en el cierre de la antigua salida directa a la A-6 sentido Madrid (km 12,5), desde la glorieta próxima al centro comercial Sexta Avenida.
Las obras han tenido por objeto la mejora de la fluidez del tráfico y de la seguridad vial en una zona de alta intensidad de circulación de la provincia de Madrid.
Los trabajos se han puesto en servicio de manera progresiva para facilitar una transición ordenada y segura hacia la nueva configuración viaria.
Actuaciones
Así, en noviembre de 2023, en una primera fase, concluyeron los siguientes trabajos:
– Mejora de la conexión de la calzada exterior de la M-40 (sentido decreciente) con la calzada derecha de la A-6 (sentido A Coruña), ensanchando de 1 a 2 carriles el ramal que las conectaba a lo largo de unos 2 km de longitud y ampliando la sección transversal en la A-6, con objeto de canalizar sin interferencias el tráfico procedente de dicho ramal.
– Mejora de la incorporación de la A-6 sentido Coruña hacia la M-40 sentido decreciente, dado que ahora se incorporan como carril propio a la M-40 (antes se incorporaban como carril de aceleración). Esto ha conllevado también la mejora de la salida de la M-40 sentido decreciente hacia Pozuelo (antes el tramo de trenzado era de 4 carriles y ahora de 5).
Todo ello ha implicado trabajos tales como la ampliación de secciones transversales, el desdoblamiento de viales, la ampliación de estructuras existentes y la ejecución de otras nuevas, el alargamiento de carriles de incorporación y la construcción de una nueva pasarela peatonal de vano único para el paso sobre la A-6 que une las zonas de El Barrial y La Florida.
En una segunda fase, finalizada durante este mes de octubre, han concluido las siguientes actuaciones de mejora y remodelación del viario urbano:
- La remodelación de las conexiones de la A-6 con la Avenida de la Victoria: se ha sustituido el antiguo paso superior de calzada única de la citada avenida sobre las vías del ferrocarril por una nueva glorieta en hipódromo.
- La prolongación de la calle Alsasua, que conecta con la glorieta anterior.
- El nuevo Túnel de la citada calle Alsasua, que enlaza con la A-6 a través de la vía lateral que termina bajo el puente arco de Valdemarín.
- La red viaria del entorno de la estación de ferrocarril de El Barrial.
Con esta intervención, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras viarias del área metropolitana de Madrid y con el impulso a una movilidad más segura, eficiente y sostenible.