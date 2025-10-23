Abierto el plazo para el campamento urbano del 10 de noviembre en el distrito Salamanca

La Junta Municipal del distrito de Salamanca oferta 150 plazas para escolares en el campamento urbano del 10 de noviembre, día no lectivo y no laborable en la ciudad. Tras la convocatoria de inscripciones para el campamento del 3 de noviembre, se abre el plazo para esta nueva jornada, con la que la junta municipal fomenta la conciliación laboral de las familias del distrito. En el campamento, de carácter gratuito, se realizarán actividades de ocio lúdico-educativas, que incluyen los servicios de desayuno y comida, además de merienda opcional, en el CEIP Reina Victoria.

Destinatarios

Los destinatarios son niños escolarizados en los cursos del Segundo Ciclo de Educación Infantil hasta 6º curso de Educación Primaria, en colegios sostenidos con fondos públicos del distrito de Salamanca.

Ambos progenitores deben estar trabajando, o solamente uno en el caso de las familias monoparentales.

De las 150 plazas ofertadas, el 30 % están destinadas a familias en situación de vulnerabilidad derivadas del departamento de Servicios Sociales del distrito.

¿Cómo inscribirse?

El plazo de inscripción del campamento comienza el 23 de octubre y se amplía hasta el día 30 de octubre. Puede realizarse de manera online o telefónica: El listado de solicitudes se publicará el día 31 de octubre.

Horario del campamento

La jornada lúdico-educativa incluye el horario comprendido de 9 a 16 horas, con servicio de acogida de 8 a 9 h (incluye desayuno) y ampliación de horario de 16 a 17 h (incluye merienda).