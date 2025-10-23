Madrid sortea este viernes otras 378 viviendas, la mayoría en Vicálvaro

El Ayuntamiento de Madrid sortea 378 viviendas públicas, en régimen de alquiler asequible, este viernes, 24 de octubre. Repartidos en 14 de los 21 distritos de la capital, la mayor parte se encuentran en El Cañaveral, en Vicálvaro. Con esta nueva entrega, “Madrid consolida su primer puesto del ranking de vivienda pública asequible en España”, ha señalado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

Se trata del tercer sorteo que se lleva a cabo en 2025 y el octavo en lo que va de mandato. En total, el Ayuntamiento de la capital ha sorteado 1.669 viviendas de alquiler en el presente mandato y con este último se alcanzan los 2.047 pisos. Además, nueve de cada diez viviendas sorteadas de nueva construcción han sido destinadas a jóvenes menores de 35 años y a familias con hijos menores, con el fin de facilitar la emancipación de dos de los grupos con mayores problemas de acceso a la vivienda, dando, de esta forma, cumplimiento al compromiso del Gobierno municipal.

El acto se celebra en la sede de EMVS Madrid y se podrá seguir en directo en línea a través de la página web de la empresa municipal. Todos los madrileños válidamente inscritos en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda podrán optar a estos 378 inmuebles que se destinarán a alquiler asequible y por los que sus futuros adjudicatarios nunca pagarán de renta más del 30 % de los ingresos de su unidad familiar. La gran mayoría de estos pisos pertenecen a las nuevas promociones construidas por EMVS Madrid en el distrito de Vicálvaro, Cañaveral 5 y Cañaveral 12.

Para acceder a una de estas viviendas públicas es necesario cumplir una serie de requisitos: el solicitante debe tener unos ingresos que no superen 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, no cobrar más de 42.000 euros brutos anuales en el caso de parejas y personas solteras y no más de 44.300 euros brutos anuales en el caso de familias de hasta cuatro miembros; no podrá ser titular del pleno dominio ni poseer ningún derecho de uso o disfrute sobre otra vivienda en cualquier parte del territorio nacional; no puede ser inquilino de una vivienda de propiedad o gestión pública, y, además, deberá estar empadronado en el municipio de Madrid con, al menos, un año de antigüedad antes de la inscripción o, en su defecto, que haya trabajado en la ciudad durante un mínimo de dos años.

En estos momentos, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo posee un patrimonio de casi 9.400 viviendas públicas para los madrileños, dato que consolida a Madrid en el primer puesto del ranking de vivienda pública en régimen de alquiler asequible en España, según el Observatorio de Vivienda y Suelo, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.