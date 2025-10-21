Ayuso anuncia desde EEUU un Nodo de Industria e Innovación en Defensa y Seguridad para uso civil y militar en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy en Austin (Texas) la creación de un nuevo Nodo de Industria e Innovación en Defensa, Seguridad y Tecnologías Duales, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito militar y civil, reforzando su posición como “referencia” en estos ámbitos y situarse a la altura de regiones punteras en Europa como Hamburgo o la Île de France.

La jefa del Ejecutivo autonómico asegurado que este nuevo organismo será una plataforma en la que integrar a todos los actores del sector, pequeñas y grandes empresas, universidades y centros de investigación”, ha detallado la jefa del Ejecutivo autonómico en un encuentro con empresarios norteamericanos en Austin (Texas) en la quinta jornada de su visita institucional a Estados Unidos.

La presidenta madrileña ha resaltado la importancia de estos dos ámbitos para los gobiernos de todo el mundo, al tiempo que ha recordado Madrid es la primera región industrial en materia de defensa de España, concentrando el 54% de los empleos directos del sector y el 61% del volumen de facturación de las empresas.

En este sentido, ha recordado que en Madrid están ubicados centros de referencia nacional, como el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y universidades de vanguardia como la Politécnica, que participa en el programa DIANA de la OTAN.