Madrid guarda un minuto de silencio por el asesinato machista de una vecina de Villaverde

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de varios miembros del Gobierno municipal y representantes de los grupos políticos en el Ayuntamiento, ha presidido el minuto de silencio convocado hoy por el Consistorio en repulsa por el asesinato el pasado lunes, por presunta violencia de género, de una vecina del distrito de Villaverde de 21 años.

Este acto se suma al minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Madrid a las puertas de todas las dependencias municipales. Almeida ha subrayado “la repulsa del Ayuntamiento por el asesinato de otra mujer por violencia machista en Madrid”, que ha tildado como “el final de un camino durísimo” al que anteceden, frecuentemente, “la intimidación, las coacciones y la violencia física”.

El alcalde ha mostrado su apoyo “a los familiares y seres queridos de la víctima ante esta pérdida irreparable” y ha recordado el “apoyo total y absoluto del Ayuntamiento de Madrid para erradicar esta lacra”, incidiendo en la importancia de combatirla “desde las instituciones con políticas eficaces y efectivas para proteger a todas las mujeres en situación de desamparo y de violencia”.

Según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el número de mujeres asesinadas por este tipo de delitos asciende a 31 en 2025 y a 1.326 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.