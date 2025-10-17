La Fiscalía de Madrid pide 10 meses de cárcel para una pareja por «constantes» golpes y patadas a su perro

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 10 meses de prisión para I. M. R. y M. A. B. M , una pareja a quien la Asociación Protectora APAP-Alcalá había entregado un galgo en régimen de acogida al que sometieron a “constantes” golpes y patadas.

El representante del Ministerio Público les imputa un delito continuado de maltrato animal. La Fiscalía tiene señalado el juicio para el día jueves 23 de octubre, a las 11:45 horas, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid .

Según la Fiscalía, el 1 de noviembre de 2019 la Asociación Protectora APAP-Alcalá entregó a la pareja en régimen de acogida a la perra “Nika”, de raza galgo y de 3 años de edad, a la que llevaron a su domicilio en Torrejón de Ardoz. Desde esa fecha ambos sometieron al animal a constantes golpes y patadas, “con evidente desprecio a su integridad física”, que le produjeron heridas y hematomas por todo el cuerpo.

Además, sobre las 18:00 horas del 27 de marzo de 2020, el hombre agredió a Nika, propinándole varios golpes por el cuerpo, lanzándole objetos y agarrándole con fuerza del cuello, sin que la mujer hiciera nada para evitarlo. A raíz de estos hechos la Policía y la asociación protectora intervinieron de forma “inmediata” y la trasladaron a una clínica veterinaria donde se constató que sufría varios hematomas por todo el cuerpo.