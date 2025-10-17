Regresan a Madrid las tradicionales Jornadas del Cachopo, que cumplen ya 25 ediciones

Un año más llegan a la región las ‘Jornadas del Cachopo y Gastronomía Asturiana en Madrid’, que organizadas por ‘La Guía del Cachopo’ permiten degustar este plato típico de la cocina asturiana. Una ocasión única para conocer la gastronomía tradicional de esta región, y donde se elegirá el mejor cachopo de España.

El cachopo es uno de los platos más valorados en la gastronomía asturiana y tiene multitud de variantes a base del mismo. Es muy similar a lo que podría ser un San Jacobo pero con una diferencia de que el cachopo se realiza con dos filetes de ternera normalmente de un tamaño considerable cerrándolos con un relleno en su interior de jamón y queso para después empanarlo y freírlo.

En esta 25º edición se podrán probar, del 16 de octubre al 2 de noviembre, hasta 15 opciones diferentes en la Comunidad de Madrid, ya que ese es el número de restaurantes participantes en la región, y que ofrecerán un menú consistente en entrante, cachopo y bebida (incluye 1 botella de sidra o agua o 2 refrescos) para dos personas por 39 euros (19,5 euros por persona).

Con relleno tradicional o con recetas más vanguardistas, acompañado de patatas o pimientos entre otras guarniciones, hay decenas de variedades para poder degustarlo. Algunas de las propuestas que nos ofrecen los establecimientos son: orto de pitu caleya, fabada asturiana, verdinas con marisco, chorizo a la sidra, almejas a la marinera, pulpo a la brasa y por supuesto cachopos de los que más gustan jamón y queso, foie y cebolla caramelizada o cecina y queso de cabra entre otros. Listado de restaurantes en la Comunidad de Madrid >> enlace

Las personas que quieran disfrutar de los cachopos en los restaurantes deberán de llamar al establecimiento para informarse si continúa abierto, sigue con las jornadas y reservar o solicitarlo a domicilio en los establecimientos que dispongan de esa opción.