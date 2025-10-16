El Banco de Alimentos de Madrid busca 7.000 voluntarios para la Gran Recogida 2025

El Banco de Alimentos de Madrid busca voluntarios para la Gran Recogida 2025, el mayor movimiento solidario de la Comunidad de Madrid en el que colaboran más de 1.500 establecimientos de las cadenas de distribución y que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre.

Para ello, y con el lema ‘Lo damos todo’, la Fundación Banco de Alimentos de Madrid (FBAM) necesita movilizar a 7.000 personas voluntarias necesarias para realizar labores informativas sobre las diferentes formas de donar (alimentos físicos y/o donación en caja). En la edición del año pasado se alcanzaron los 6.000 voluntarios.

Pueden participar personas de todas las edades, solas o en grupo, en turnos de solo 4 horas, pudiendo elegir día, turno y tienda donde colaborar. El voluntariado es imprescindible para que la campaña cumpla con su objetivo: conseguir 2 millones de kilogramos de alimentos de primera necesidad.

Todas las donaciones serán destinadas íntegramente a las personas más vulnerables de la Comunidad de Madrid, donde 1 de cada 6 personas vive en riesgo de pobreza o exclusión social: 445.500 en pobreza severa y 441.461 en privación material y social severa. Gracias a esta campaña la FBAM podrá seguir dando seguridad alimentaria, garantizando una comida diaria, a 125.000 personas vulnerables a través de cerca de 500 entidades benéficas.

Esta campaña consigue sumar los esfuerzos de toda la sociedad y la FBAM agradece al voluntariado participante, personas donantes, cadenas de distribución y medios de comunicación su ayuda para luchar por un objetivo común: suministrar una cesta básica de alimentos a quienes más lo necesitan para que tengan acceso a una alimentación digna.

Las inscripciones de voluntariado para Madrid ya están abiertas y podrán realizarse hasta el 6 de noviembre en la web: www.granrecogidamadrid.org . También están abiertas las donaciones en la web granrecogidamadrid.org o Bizum a través del número 33632.

Fundación Banco de Alimentos de Madrid

La Fundación Banco de Alimentos de Madrid es una organización benéfica sin ánimo e lucro, cuya misión se vertebra en dos ejes: evitar el desperdicio alimentario contribuyendo así a la sostenibilidad y promoviendo la economía circular.

Y, en segundo lugar, a la distribución gratuita de alimentos entre entidades benéficas, dedicadas a la asistencia y cuidado directo de personas necesitadas en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Actualmente atiende a cerca de 125.000 personas a través de 500 entidades benéficas legalmente reconocidas en la Comunidad de Madrid.