‘Se busca’: desaparece misteriosamente una obra de Picasso en el trayecto Madrid – Granada

Un grave incidente logístico y de seguridad ha sacudido el arranque de la exposición «Bodegón. La eternidad de lo inerte» en la ciudad andaluza de Granada. La Policía Nacional está inmersa en una compleja investigación tras confirmarse la pérdida de una pintura de Pablo Picasso, una obra clave valorada en cerca de 600.000 euros.

El gouache sobre papel, titulado «Naturaleza muerta con guitarra» (datado en 1919), se esfumó durante el delicado proceso de traslado desde su origen, una colección privada en Madrid, hasta el Centro Cultural CajaGranada. La obra, de tamaño singularmente pequeño (12,7 x 9,8 cm), formaba parte de un convoy de 57 piezas de gran valor que debían conformar el grueso de la exposición.

Fallo en la cadena de custodia

Los hechos se remontan a finales de septiembre, cuando se inició la recogida del conjunto de obras en Madrid, donde las piezas fueron inicialmente custodiadas bajo los protocolos habituales. El traslado físico en furgón se puso en marcha a comienzos de octubre, haciendo incluso una parada técnica para pernoctar en la localidad granadina de Deifontes antes de llegar al centro cultural.

El furgón llegó a las instalaciones de la Fundación CajaGranada el 3 de octubre. En ese momento, la totalidad de los embalajes fue descargada y depositada en una sala monitorizada por videovigilancia, donde permaneció sin alteraciones durante el fin de semana.

El lunes 6: descubrimiento y denuncia

La falta de la obra no fue detectada en la recepción, sino tres días después, el lunes 6 de octubre, cuando el equipo de la Fundación comenzó con la fase de desembalaje y montaje. Fue en ese momento cuando se verificó que el pequeño Picasso no se encontraba físicamente entre los cuadros entregados. Fuentes cercanas al caso apuntan a una deficiencia en el control: la empresa de transporte no había numerado correctamente los embalajes, lo que impidió un cotejo minucioso del inventario contra el cargamento en el momento de la llegada. El cuadro sí figuraba tanto en el inventario inicial como en las cartas de porte firmadas por las partes, lo que complica enormemente determinar el punto exacto de la desaparición.

La Fundación CajaGranada, que impulsó la exhibición y actúa como denunciante, ha reaccionado rápidamente, ofreciendo total colaboración a la investigación y expresando públicamente su confianza en que los cuerpos policiales logren «aclarar lo ocurrido cuanto antes» para la «resolución del caso».

La exposición y el veto de Picasso

La muestra, inaugurada la semana pasada pese al incidente, es un ambicioso recorrido por el arte que reúne un total de 58 obras provenientes de colecciones particulares, muchas de ellas nunca antes vistas por el público. El catálogo incluye nombres de la talla de Juan Gris, Magritte, María Blanchard, Antonio López y Fernando Botero.

Actualmente, la Policía Nacional mantiene abiertas todas las hipótesis, tratando de reconstruir la cronología del transporte para acotar si la obra fue sustraída de manera intencionada o si, por el contrario, se trató de un extravío accidental en la manipulación o la custodia. Las pesquisas están en curso para localizar y recuperar esta importante pieza artística del siglo XX.