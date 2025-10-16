Unicef presenta en Hortaleza la exposición ‘Para cada infancia, esperanza’

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, acompañado por el concejal de Hortaleza, David Pérez, ha visitado hoy en el Centro Cultural Hortaleza la exposición Para cada infancia, esperanza, una muestra fotográfica impulsada por Unicef España que plasma el impacto de los proyectos de promoción de la salud, educación e igualdad de género que están desarrollando con menores en Guatemala.

En concreto, las imágenes recogen el trabajo que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia lleva a cabo para mitigar las situaciones de desigualdad y violencia que afectan a las niñas en este país, en el que han llevado a cabo iniciativas para garantizar su salud reproductiva e higiene menstrual, de salud mental, de prevención de enfermedades y de acceso a formación, entre otras.

En el acto, Fernández ha destacado “la solidaridad y compromiso con la infancia compartido” entre el Consistorio madrileño y Unicef, con retos comunes “de apoyo a las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad vivan donde vivan”. El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha recordado que en 2025 se cumplen 30 años desde que el Ayuntamiento de Madrid iniciara de forma pionera una política pública de cooperación internacional al desarrollo, un camino que ha recorrido de la mano de ONGDs y organismos como Unicef, que “es un referente en materia de acción humanitaria, de defensa de los derechos humanos y de protección a la infancia”.

El Ayuntamiento de Madrid tiene una consolidada trayectoria de apoyo a proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria promovidos por Unicef España. En concreto, desde el año 2019 hasta la actualidad ha financiado 14 iniciativas suyas en siete países a través de subvenciones por valor de 4 millones de euros, que han mejorado la vida de más de 2,5 millones de personas.