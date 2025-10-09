Hispanidad 2025: Henry Méndez, Aleesha, Chita, Bon Calso y Nidia Góngora llenan de música este jueves el centro de Madrid

Este año, el festival Hispanidad 2025 se celebrará del 3 al 12 de octubre con más de 200 actividades repartidas por distintos puntos de la ciudad de Madrid. Contará con Argentina como país invitado en esta quinta edición, que consolida el evento como una cita de referencia para conmemorar la Hispanidad a ambos lados del Atlántico.

Las actividades de las diferentes disciplinas, como la música, el teatro, el folclore, las artes plásticas o la literatura, entre otros, tomarán las calles y los principales espacios culturales de Madrid. La celebración se extenderá por varios escenarios de la ciudad, como la Plaza Mayor, la Puerta del Sol o el Puente del Rey, además de dos ubicaciones nuevas: la Plaza de Colón y la Plaza de España.

Concretamente, este jueves 9 de octubre, es el turno de Henry Méndez, Aleesha, Chita, Nidia Góngora y Bon Calso, entre otros, que cogen el relevo del concierto de Gloria Estefan en la plaza de Colón y la Cabalgata de Gran Vía que llenaron de música, baile y color el centro de Madrid el fin de semana pasado.

Puerta del Sol

La madrileña Puerta del Sol acoge, a las 21:30 horas, el concierto de Henry Méndez. Cantante, compositor y productor dominicano-español conocido por fusionar ritmos latinos como reguetón, merengue y dancehall con electrónica y pop.

Inició su carrera en España a principios de los 2000 y saltó a la fama internacional con éxitos como Rayos de sol y Noche de estrellas, junto al DJ José de Rico. Con millones de reproducciones en plataformas digitales y una trayectoria de cientos de conciertos en Europa y América Latina, Méndez se ha consolidado como uno de los referentes del sonido tropical urbano.

Previamente, a las 19:15 horas la Maestra Nidia Góngora ofrecerá un concierto en la Puerta del Sol. Es la cantora colombiana con mayor reconocimiento y un referente de la música del Pacífico colombiano. Como fundadora y directora de la agrupación Canalón de Timbiquí, ha sido ganadora del Premio Shock y nominada al Grammy Latino como Mejor Álbum Folclórico en 2019.

Plaza de España

A las 18:30 horas en Plaza de España, será el turno de Aleesha, una de las artistas a tener en cuenta en la ferviente escena urbana española y latina. Sus influencias musicales la han ayudado a crear un estilo único que fusiona baladas, trap, R&B, rap y hip-hop. En 2019 presentó su primer EP 19:19, donde ya nos invitaba a descubrir su habilidad vocal y sensibilidad musical.

Más tarde, a las a las 20:10 horas en Plaza de España, cantará Chita. Chita, nombre artístico de Francisca Gil, es una cantante y compositora argentina nacida en Buenos Aires en 1996. Influenciada por el jazz desde pequeña gracias a su padre saxofonista, estudió música en Londres antes de lanzar su carrera solista en 2018. Su estilo fusiona soul, R&B, jazz y pop con una estética minimalista y letras introspectivas.

Finalmente, a las 21:45 horas en Plaza de España, Bon Calso dará su concierto. Bon Calso es un artista de música urbana y latina con más 251.000 oyentes mensuales y más de 6 millones de reproducciones en Youtube. Desde que inició su carrera en 2018, el cantante de Alcorcón ha desarrollado un estilo propio, innovando en el género con temas de edición independiente y la fuerte conexión con sus fans.

Plaza Mayor

A las 19:45 horas en la Plaza Mayor, turno de Çantamarta, grupo formado en 2019 por dos andaluces y un colombovenezolano. El trío combina de forma sutil y elegante elementos de hip hop, electrónica y R&B, con la influencia de elementos culturales y musicales del Caribe latinoamericano. Lo que los hace únicos es su capacidad de siempre ofrecer un mensaje sólido, sin importar cómo suene cada uno de los temas que lanzan, porque su bandera es el encuentro de sonidos, de personas y de universos.

Y a las 21:30 h en la Plaza Mayor, El Canijo de Jerez y el grupo Los Estanques. Lágrimas de plomo fundido es el primer álbum en el que colaboran El Canijo de Jerez y el grupo Los Estanques. La alianza entre el rock psicodélico de los cántabros y el flamenco-rock del andaluz parecía predestinado a encontrarse. Canciones rockeras que beben de camarón y del rock andaluz. Imágenes, poética y cosmovisiones de viaje astral. Este disco conecta norte y sur (o el sur con el norte), es algo único que trasciende cualquier expectativa: es la magia de la música.

Puente del Rey – Madrid Río

A las 20:00 horas en el Puente del Rey, concierto de la Orquesta del Plata, que representa una de las expresiones más auténticas del tango contemporáneo. Su música rescata la tradición de las milongas porteñas y la proyecta hacia nuevos horizontes, combinando fuerza interpretativa y frescura creativa. Su propuesta fusiona la tradición tanguera con el sonido contemporáneo, creando un puente entre lo clásico, lo tradicional y lo innovador. El repertorio incluye una cuidada selección de tangos, valses y milongas que reflejan la historia del género y, al mismo tiempo, lo renuevan con energía y emoción.

Y a las 21:30 horas, en el Puente del Rey, música a cargo de la Orquesta El Macabeo con su inconfundible propuesta de «salsa gorda» o «salsa dura», una mezcla vibrante de tradición y frescura que ha revolucionado la escena musical puertorriqueña. Conformada por once músicos que provienen en su mayoría del rock, punk, ska y reggae, la agrupación imprime a la salsa un sello único donde la energía de otros géneros se funde con ritmos caribeños llenos de fuerza. Sus letras, cargadas de ironía, humor y un tono costumbrista, abordan temas actuales con una mirada cercana al público.