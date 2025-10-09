Problemas de circulación en la Línea 6 de Metro con varias estaciones afectadas (09/10)

La Línea 6 de Metro de Madrid está sufriendo esta mañana de jueves, 8 de octubre, importantes demoras que están afectando a varias estaciones, lo que deriva en la circulación lenta de sus convoyes en ambos sentidos.

Los problemas de circulación en la Línea 6 han dado comienzo sobre las 08:50 horas, entre Moncloa y Puerta del Ángel en ambos sentidos, por una «incidencia en las instalaciones». A las 10:00 horas aún se mantiene la incidencia, más de una hora después. Coincide con el mismo tramo de la Línea 6 afectado por problemas de circulación este miércoles durante más de hora y media.

De momento desde Metro de Madrid no se ha indicado un tiempo aproximado de solución, como sí ocurre en otros casos, y se ha señalado que «trabajamos para resolver una incidencia en las instalaciones lo antes posible. Sentimos las molestias». Las estaciones afectadas son las siguientes: Moncloa, Argüelles, Príncipe Pío y Puerta del Ángel.

La línea 6 es, junto a la línea 12, una de las dos líneas circulares del Metro de Madrid. Cumple la función de vertebración del sistema, facilitando los traslados entre destinos periféricos y evitando la radialidad que causaría su ausencia. Está constituida por 28 estaciones con andenes de 115 metros, unidas por 23,472 km de vías en túnel de gálibo ancho.

Permite trasbordar dos veces a todas las líneas de la red (tres veces en el caso de las líneas 3 y 4) con la excepción de las líneas 8 y 11, que parten de la circular y no se internan en ella, y de las periféricas (como la línea 12 y las líneas de Metro Ligero).