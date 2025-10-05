Madrid se llena de Hispanidad con el concierto de Gloria Estefan y la Gran Cabalgata por Gran Vía

Miles de madrileños han abarrotado este mediodía de domingo, 5 de octubre, la Plaza de Colón para disfrutar del concierto gratuito de la cantante y compositora de origen cubano Gloria Estefan. A ellos, algunos de los cuales han empezado a llegar a las 6 de la mañana, se ha sumado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Este recital, convertido en uno de los actos centrales de la programación de Hispanidad 2025, se enmarca en la quinta edición de este evento cultural que se celebra bajo el lema Todos los acentos del español caben en Madrid.

Estefan, embajadora de la música hispana, ha conmemorado en Madrid el 50º aniversario del inicio de su trayectoria artística con una actuación histórica y de libre acceso para el público, donde ha interpretado algunos de sus temas más emblemáticos de su carrera, como Mi tierra, Conga y Hoy, además de presentar canciones de su último trabajo discográfico, Raíces.

Gran Cabalgata

Isabel Díaz Ayuso también ha asistido hoy al arranque de la gran cabalgata de Hispanidad 2025 en la Plaza de España de la capital, donde ha podido saludar a las diferentes agrupaciones y compañías artísticas que han participado en representación de 23 países, con la presencia por primera vez de Filipinas y Estados Unidos.

Cerca de 2.500 personas han desfilado por la Gran Vía, encabezadas por Argentina como país invitado, en un recorrido que ha incluido un homenaje especial al pintor Francisco de Goya, a cargo de la compañía de teatro Morboria.

A lo largo del mismo, el público ha disfrutado con la actuación de Leyendas de México; el Mariachi Sol de América; Macondo, de Colombia; el Ballet Dominicano de Europa; el Ballet Añoranzas de Argentina; Kathia Coronel, de Paraguay; San Simón Sucre, de Bolivia; Raíces y Cal y Canto, de Chile; Muana Sinepi, de Guinea Ecuatorial; el Ballet Folclórico Haf Hondureños; los tambores de los Amigos del Candombe, de Uruguay; Danzas de Paraguay, o la Orquesta La Tremenda de Cuba.