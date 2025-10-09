DistritosNoticiasSan Blas - Canillejas

Un hombre grave tras ser tiroteado en San Blas-Canillejas (Madrid)

Gacetín Madrid

Un hombre de 39 años de edad ha resultado herido grave está noche de miércoles, 9 de octubre, tras ser tiroteado en el interior de una urbanización ubicada en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

Los hechos han ocurrido pasadas las 8 de la noche en el número 14 de la calle de Campezo. Al parecer, se ha producido una reyerta y un hombre de 39 años ha sufrido una herida por arma de fuego. El o los agresores han huido a la carrera.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima en el interior de la urbanización, con lesiones en la cara, el cuello y el tórax por el disparo, siendo intubada, estabilizada y trasladada al Hospital de La Paz, donde ha ingresado en estado grave.

La Policía Municipal de Madrid ha escoltado al convoy sanitario para mantener una velocidad constante. Agentes de la Policía Nacional han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este violento episodio en Madrid y así atrapar al o a los culpables.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Cortada parcialmente la circulación en la Línea 9...

Madrid destinará 120.000 euros a la mejora de...

Madrid aprueba 6,1 millones de euros para el...

Luz verde a la creación de un nuevo...

Tres detenidos en el Aeropuerto de Madrid con...

Problemas de circulación en la Línea 6 de...

Hispanidad 2025: Henry Méndez, Aleesha, Chita, Bon Calso...

El Ayuntamiento remodelará tres plazuelas en el barrio...

AEA pide a Almeida una nueva moratoria de...

Madrid reclama al Gobierno central el «pago urgente»...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.