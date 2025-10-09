Un hombre grave tras ser tiroteado en San Blas-Canillejas (Madrid)

Un hombre de 39 años de edad ha resultado herido grave está noche de miércoles, 9 de octubre, tras ser tiroteado en el interior de una urbanización ubicada en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.
Los hechos han ocurrido pasadas las 8 de la noche en el número 14 de la calle de Campezo. Al parecer, se ha producido una reyerta y un hombre de 39 años ha sufrido una herida por arma de fuego. El o los agresores han huido a la carrera.
Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima en el interior de la urbanización, con lesiones en la cara, el cuello y el tórax por el disparo, siendo intubada, estabilizada y trasladada al Hospital de La Paz, donde ha ingresado en estado grave.
La Policía Municipal de Madrid ha escoltado al convoy sanitario para mantener una velocidad constante. Agentes de la Policía Nacional han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este violento episodio en Madrid y así atrapar al o a los culpables.