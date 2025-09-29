El PSOE pide la reprobación del consejero de Educación de Ayuso por la «censura» en colegios sobre Gaza

El Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la Asamblea de Madrid en la que solicita medidas concretas para proteger la autonomía pedagógica en los centros educativos públicos de la región y reprobar al actual consejero de Educación por su gestión reciente.

El texto, firmado por el diputado Esteban Álvarez León y respaldado por la portavoz socialista Mar Espinar Mesa-Moles, será debatido en el Pleno de la Cámara. En la propuesta, los socialistas expresan su preocupación por lo que consideran actuaciones restrictivas por parte de la Consejería de Educación en relación con iniciativas de reflexión sobre el conflicto en Gaza y la reciente cancelación de un curso sobre memoria democrática.

Según se detalla, diversos centros educativos de la Comunidad intentaron organizar actividades solidarias y de concienciación sobre la situación en Gaza, en línea con los principios de educación para la paz y los derechos humanos. Sin embargo, la iniciativa no solo no habría contado con el respaldo institucional, sino que algunos centros se habrían encontrado «censura» con trabas administrativas o directrices que limitaban su realización.

Además, los socialistas critican la suspensión del curso “Abordar el franquismo y la memoria democrática en las aulas”, que ya había sido publicado y abierto a inscripción. A su juicio, esta decisión vulnera lo establecido en la Ley de Memoria Democrática, la Constitución Española y la LOMLOE, que recogen la obligación de educar en historia reciente, valores democráticos y derechos fundamentales. El PSOE considera que la retirada del curso priva al profesorado de herramientas validadas para abordar esos contenidos con objetividad.

La PNL alerta de un “uso restrictivo y selectivo” del principio de neutralidad educativa, que —según el grupo proponente— puede derivar en una interpretación que favorece el silencio ante determinados hechos mientras permite expresiones sobre otros. Esta visión, afirman, no se alinea con el mandato constitucional de formar a los estudiantes en libertad, democracia y derechos humanos.

En la parte resolutiva, el PSOE plantea dos medidas concretas:

Que la Asamblea de Madrid apruebe la reprobación del consejero de Educación por su papel en ambas decisiones. Que el Gobierno regional adopte las medidas que correspondan derivadas de dicha reprobación.

La iniciativa se suma a otros debates recientes en la Cámara sobre la autonomía de los centros educativos y el tratamiento de cuestiones políticas e históricas en el ámbito escolar. La PNL será debatida próximamente en el Pleno, donde los diferentes grupos podrán exponer su postura y decidir si apoyan o rechazan la propuesta socialista.