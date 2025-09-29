Arrancan las obras de urbanización de la etapa 2 de Los Cerros (Madrid) con 6.953 nuevas viviendas

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, acompañados por el concejal de Vicálvaro, Ángel Ramos, han participado esta mañana en el acto de colocación de la primera piedra de los trabajos de urbanización de la etapa 2 de Los Cerros, uno de los nuevos desarrollos urbanísticos del sureste de la capital.

Esta segunda etapa de urbanización, que será supervisada por el Área de Obras y Equipamientos, será la que concentre el mayor número de viviendas del proyecto, con 6.953 unidades, de las cuales 1.952 contarán con algún tipo de protección oficial. De ellas, 888 dependerán de EMVS Madrid y 1.064 de la Comunidad de Madrid.

Carril bici y zonas verdes

En línea con la apuesta por la movilidad sostenible, esta fase incorporará 12,7 kilómetros de carril bici, casi la mitad de los 30 kilómetros proyectados en total integrándose con la red de accesos y comunicaciones ya existente. Además, se destinarán 239.543 m2 a equipamientos para mejorar la calidad de vida de los futuros residentes.

Además, se prevén más de 4 hectáreas de áreas ajardinadas, zonas estanciales y espacios infantiles, complementados con la actuación en el Cerro de la Herradura, con 60 hectáreas de espacios naturales.

Un desarrollo sostenible que integra naturaleza y ciudad

Los Cerros, un proyecto integrado en los desarrollos del sureste y en la malla urbana de la ciudad de Madrid, cuenta con una superficie total de 4,7 millones de m² en los que se prevé la construcción de 14.276 viviendas, de las cuales el 50 % estarán sujetas a algún tipo de protección oficial. Con tan solo un 12 % de superficie edificable, Los Cerros apuesta por un modelo urbano singular donde naturaleza y ciudad se integran armónicamente, con 550.650 m² destinados a usos terciarios y comerciales, y la creación de 15.000 empleos a lo largo de su ejecución.

El ámbito contará con 1,7 millones de m² de zonas verdes, superando en extensión al parque de El Retiro e integrando actuaciones como la plantación de más de 7.000 árboles, 100.000 arbustos y la reforestación de 2.500 ejemplares.

Ubicado entre Coslada, El Cañaveral y San Fernando de Henares, Los Cerros se conecta directamente con la M-45, la R-3 y la M-203 y se prevé su integración con la red de transporte público mediante autobuses de acceso rápido (BRT) y líneas de la EMT.