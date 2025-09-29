Cultura y Ocio

Madrid homenajea al torero Paco Camino con una exposición en Las Ventas

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid rinde homenaje a Paco Camino con una exposición sobre la trayectoria profesional de este torero fallecido en 2024. El director gerente del Centro de Asuntos Taurinos (CAT), Miguel Martín, ha inaugurado hoy la muestra en la Plaza de Las Ventas, en una de las actividades incluida en la parte cultural de la Feria de Otoño, que se celebra de manera paralela al ciclo taurino.

Organizada por el CAT y Plaza 1, estará abierta todos los días de festejo de manera gratuita, hasta el próximo 12 de octubre, de 10.30 a 13.30 horas y hasta una hora antes de la corrida de toros. Albergará piezas personales únicas, fotografías significativas, carteles históricos o el traje de luces de la Corrida de la Beneficencia de 1970, donde cortó ocho orejas.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

