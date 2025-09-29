Excavados ya 300 metros de túnel en sentido entrada a Madrid para soterrar la A-5

A escasos días de que se cumpla un año del comienzo de la mayor obra de transformación de ciudad del mandato, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha desplazado esta mañana hasta la A-5 para conocer el desarrollo de las obras de soterramiento que darán lugar al Paseo Verde del Suroeste. El regidor madrileño, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejal de Latina, Alberto González, ha recorrido los 300 metros de túnel que ya se han excavado en el tramo sur, el que se sitúa en la calzada de entrada a Madrid.

Almeida ha dado cuenta del balance de las obras en esta zona de la ciudad y ha informado de que los trabajos avanzan según lo establecido. “Se trata de la gran obra de los últimos veinte años en Madrid”, ha dicho, “que tiene un ritmo de trabajo incesante para permitir que los vecinos de la A-5 dejen de tener una autovía urbana a sus pies y pasen a disfrutar de 80.000 m2 de zonas verdes”. Asimismo, ha insistido en que la infraestructura también mejorará la movilidad de toda el área metropolitana, “para seguir transformando Madrid en una ciudad más amable, acogedora y sostenible”.

Está previsto que el túnel se abra al tráfico en noviembre del año que viene, para lo que hay ocho máquinas piloteras trabajando: se han ejecutado 5.869 pilotes, el 84 % del total, y se han hormigonado 37.466 metros cuadrados. El túnel, que ya ha comenzado a tomar forma, dará servicio a los 80.000 vehículos que diariamente pasan por esta autovía y conectará con los subterráneos de la M-30 en la avenida de Portugal. El subterráneo se ejecutará mediante el método de excavación cut and cover.

Contará con una distribución de tres carriles por sentido en dos vanos. Los más próximos a la mediana en ambas calzadas se diseñan para su uso como carriles bus-VAO, dotados con una señalización variable que permitirá regular su utilización en función de las necesidades del tráfico en cada momento. La flexibilidad de este sistema permitirá la optimización de la infraestructura, adaptándose a la demanda de transporte de manera variable.

Cierre de los nueve pasos peatonales

Con el avance de la obra ya se han cerrado los nueve pasos peatonales previstos en esta fase: Illescas, Boadilla (mixto), Sanchorreja, San Juan de la Mata, Villavaliente, Villamanín, Dante, Parque de Atracciones (mixto) y Batán (mixto).

El paseo de Extremadura se transformará en un gran bulevar peatonal que conectará en superficie los barrios del distrito de Latina de Lucero, Aluche y Las Águilas con los de Campamento y Casa de Campo (este último perteneciente al distrito de Moncloa-Aravaca), separados desde 1968 por el asfalto que diariamente atraviesan 80.000 vehículos.

La cubrición de la A-5 dará continuidad al bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal, que conecta con Madrid Río, hasta la avenida del Padre Piquer. Los vehículos en superficie se reducirán en un 90 % y también disminuirán las emisiones contaminantes. Además de recuperar el espacio que ocupa el asfalto para los vecinos, se va a mejorar la movilidad peatonal en transporte público y la viaria, redundando en la mejora de la seguridad vial en el entorno. Se resolverán los problemas de retenciones en conexiones conflictivas como el paseo de Extremadura, Batán y Boadilla.

La movilidad ‘blanda’ se fomentará gracias a la construcción de un carril bici bidireccional semaforizado de 3,5 kilómetros, que empezará en la calle Illescas y conectará con el existente en la avenida de Portugal, enlazando así con Madrid Río. De este modo, se potenciará el uso de este medio de transporte para acceder al centro. En superficie, habrá aceras más amplias y 33 nuevas conexiones peatonales frente a las 16 actuales, favoreciendo los tránsitos a pie.