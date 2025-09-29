El Premio Francisco de Quevedo 2025 (Madrid) reconoce la trayectoria poética de Clara Janés

La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, dependiente del Área de Cultura, Turismo y Deporte, ha concedido el Premio de Poesía Francisco de Quevedo 2025 a la escritora Clara Janés por su obra Del imposible adiós, publicada por Editorial Pre-Textos. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo miércoles, 12 de noviembre, a las 18:30 h, en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías, en el parque de El Retiro.

El Premio de Poesía Francisco de Quevedo, dotado con 10.000 euros, reconoce la calidad y excelencia de un libro de poesía en castellano publicado en el año anterior por un autor madrileño o estrechamente vinculado a la ciudad. Creado en 1973, este galardón dejó de convocarse en 2011 y el Ayuntamiento lo recuperó en 2021. Entre sus ganadores más recientes se encuentran Esperanza López Parada, Álvaro Tato, Fernando Beltrán e Ignacio Elguero de Olavide, galardonado en la pasada edición.

En su acta, el jurado ha descrito la obra premiada como “un constante diálogo entre poesía y filosofía, con una delicadeza exquisita al tratar el amor”. La valoración destaca asimismo la libertad con que Janés aborda el género, “con alusiones culturales muy atinadas, musicalidad, ritmo y virtuosismo”. Según el jurado, Del imposible adiós es un poemario que “espolea el deseo latente y la llama de los cuerpos que se buscan” y convierte el uso del lenguaje en “una absoluta belleza en su forja”.

Clara Janés, una trayectoria consagrada a la poesía

Clara Janés Nadal (Barcelona, 1940), residente en Madrid desde hace décadas, es una de las grandes figuras de la literatura española de nuestro tiempo. Poeta, novelista, ensayista, traductora y editora, su trayectoria se caracteriza por un diálogo constante entre Oriente y Occidente, entre la mística y lo terrenal, entre la tradición y la modernidad. Su obra ha sido traducida a más de veinte lenguas y reconocida con numerosos premios nacionales e internacionales.

En palabras de la crítica, Clara Janés es una voz inconfundible que conjuga lo íntimo y lo universal, lo sensual y lo trascendente. Su obra es testimonio de una vida entregada a la poesía, a la traducción y al diálogo entre mundos, una constelación literaria que ha iluminado a generaciones de lectores en España y fuera de ella.