Problemas de circulación en toda la Línea 8 de Metro de Madrid

El servicio de la Línea 8 de Metro de Madrid entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Aeropuerto T4, la totalidad de la línea, está sufriendo importantes problemas de circulación, en ambos sentidos, este lunes 29 de septiembre desde las 13:35 horas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, esta problemática se debe a una «incidencia en las instalaciones», no dándose más explicaciones. No se ha dado ningún tiempo estimado de solución, tan solo se ha informado a los usuarios de que «estamos trabajando para normalizar el servicio cuanto antes, sentimos las molestias». Sin embargo, a las 14:40 horas (más de una hora después) aún se mantiene la interrupción del servicio.

La incidencia en la Línea 8 de Metro de Madrid está afectando al servicio en todas estaciones de la Línea 8: Nuevos Ministerios, Colombia, Pinar del Rey, Mar de Cristal, Feria de Madrid, Aeropuerto T1-T2-T3, Barajas y Aeropuerto T4.