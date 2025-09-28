AtletismoDeportesDistritosNoticiasTetuán

Cerca de mil corredores participan en la XVII Carrera Popular de Tetuán

Gacetín Madrid

La XVII edición de la Carrera Popular de Tetuán ha recorrido esta mañana la calle de Bravo Murillo, entre la plaza de Castilla y la glorieta de Cuatro Caminos. Un total de 975 corredores han formado parte de esta edición, a la que la concejala de Tetuán, Paula Gómez-Angulo, ha dado la salida y ha entregado los trofeos a los ganadores.

Gómez-Angulo ha agradecido la participación “de los clubes, de las familias y de todos los que han hecho posible esta cita, que ya es una tradición en el distrito” y ha subrayado la importancia de esta jornada en la que “el deporte se convierte en un punto de encuentro para todas las edades”.

Ha dado inicio a la jornada la carrera de adultos, con 700 participantes y 10 kilómetros de recorrido, a la que han seguido las de categorías inferiores, prebenjamín (300 metros), benjamín (600 metros), alevín (900 metros) e infantil, juvenil y cadete (1,5 kilómetros), con 275 participantes en total.

