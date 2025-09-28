Madrid inicia esta semana la vacunación de 50.000 bebés frente al VRS

La Comunidad de Madrid inicia este miércoles la campaña de vacunación a bebés frente al virus respiratorio sincitial (VRS), causante entre otras infecciones de la bronquiolitis. El objetivo es proteger a 50.000 de estos menores.

Los niños de menos de seis meses (nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año) serán inmunizados a lo largo de este mes de octubre con cita previa en nueve hospitales públicos de la región: 12 de Octubre; Infantil Niño Jesús; Gregorio Marañón y La Paz, en la capital; Puerta de Hierro-Majadahonda; Sureste, en Arganda del Rey; Móstoles; Infanta Cristina de Parla, y del Henares, en Coslada.

Por su parte, si la fecha de nacimiento se sitúa entre el 1 de octubre este año y el 31 de marzo del próximo 2026, temporada de transmisión del VRS, recibirán esta protección en las maternidades en las que nazcan, antes de recibir el alta hospitalaria.

Para reforzar la difusión, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad ha enviado este mes de septiembre mensajes SMS a las familias de los menores a los que se recomienda la inmunización. Además, pondrá en marcha una campaña con materiales divulgativos, en español, francés, inglés, árabe y chino, que se han distribuido en los hospitales y centros de salud públicos, también disponibles en la web.

La Comunidad de Madrid fue una de las primeras regiones en incorporar esta medida preventiva ya durante la campaña 2023/2024. En la pasada temporada, 2024/25, se administraron 45.957 dosis y se alcanzó una cobertura del 90% de la población diana.

Esta inmunización ha seguido demostrando su eficacia y seguridad para evitar la enfermedad por VRS en lactantes. Así, en la pasada temporada se consolidó la importante disminución tanto de casos tanto en Atención Primaria como hospitales, donde los ingresos se redujeron hasta en un 90% respecto a los años previos al inicio del programa.