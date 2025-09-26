Este sábado llega la Carrera Popular del Corazón a la Casa de Campo de Madrid

Un año más, unidos por nuestro corazón. Este sábado vuelve la Carrera Popular del Corazón, un evento deportivo familiar clásico en la Comunidad de Madrid, que nos invita a movernos para cuidar nuestra salud cardiovascular.

El latido común sonará más fuerte que nunca este año. Y es que cerca de 5.000 participantes han agotado los dorsales presenciales para esta gran fiesta del deporte y de la salud destinada a toda la familia. Un nuevo récord para este evento deportivo impulsado por la Fundación Española del Corazón (FEC).

A partir de las 09:00 horas, los corredores serán los encargados de dar el pistoletazo de salida con la prueba de 10K homologada por la Real Federación Española de Atletismo. Con salida y meta en la explanada del Puente del Rey, en pleno Madrid Río, la Carrera Popular del Corazón será una de las primeras carreras tras el verano para desafiar al crono y conseguir un gran registro oficial, válido para la San Silvestre Vallecana.

Tras la entrega de premios a los más rápidos, llegará el momento de la prueba familiar y más multitudinaria de la mañana: la clásica marcha para realizar caminando (11:00 horas). 5 kilómetros, una distancia apta para todos los públicos, para compartir en familia, e ideal para tener un corazón de hierro si lo convertimos en un hábito en nuestro día a día.

Como viene siendo habitual, los pequeños de la casa serán los encargados de poner el broche dorado a la Carrera Popular del Corazón (12:30h). Con distancias adaptadas según la edad, todos los niños participantes se llevarán su medalla como premio por el esfuerzo realizado.

La carrera virtual

Para que este latido común no tenga barreras físicas ni de edad, la Carrera Popular del Corazón vuelve a ofrecer la opción virtual, para poderse mover por la mejor causa, por el cuidado de nuestro corazón, desde cualquier punto de España.

Hasta el día 28 se puede disputar esta Carrera Virtual del Corazón, para la cual será necesario el uso del dispositivo móvil o el GPS para registrar la distancia y el tiempo en las tres modalidades virtuales disponibles: 10 kilómetros, 5 kilómetros o carreras infantiles. En concreto, se podrá emplear tanto la aplicación oficial de la carrera (disponible en iOS y Android), como algunas de las aplicaciones deportivas más empleadas por los deportistas, como Garmin, Strava o Polar.

La Carrera Popular del Corazón, que sirve para conmemorar el Día Mundial del Corazón (29 de septiembre) está impulsada por La Tagliatella y Omron, patrocinadores oficiales de la carrera, Fontarel Next H2.0 y Flora como patrocinadores, y cuenta con la colaboración de Almas Industries, Linwoods, Sanitas y Eurobanan, así como el Ayuntamiento de Madrid.

XVI CARRERA POPULAR DEL CORAZÓN

Fecha: 27 de septiembre.

9:00 horas (10k homologado); 11:00 horas (marcha 4,5K); 12:30 horas (carreras infantiles).

9:00 horas (10k homologado); 11:00 horas (marcha 4,5K); 12:30 horas (carreras infantiles). Lugar: Madrid Río (Puente del Rey).

