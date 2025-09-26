El barrio de San Lorenzo (Hortaleza) celebra este sábado sus fiestas vecinales

El popular barrio de San Lorenzo, en el madrileño distrito de Hortaleza, vuelve a celebrar sus fiestas vecinales este sábado 27 de septiembre, una tradición que se recuperó hace tres años tras décadas de ausencia. Desde las 11:00, el jardín de Rubén Caravaca de la calle Manizales (Metro San Lorenzo) acogerá actuaciones musicales y actividades lúdicas para todas las edades.

Además, la Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo instalará una barra para que los asistentes puedan tomar algo a precios populares: todos los beneficios se destinarán a Radio Enlace, la emisora comunitaria de Hortaleza.

La nueva edición de las fiestas del barrio de San Lorenzo arrancará al ritmo de la batucada Sambaleza a las 11:00, para dar paso después a una ‘matiné punk’ con la actuación del grupo zaragozano Venganza y las bandas Panic Kids y Mal de Ojo. De 12:00 a 14:00, el jardín de Rubén Caravaca acogerá también un encuentro vecinal en el que participarán una quincena de entidades de Hortaleza para dar a conocer su trabajo al vecindario. A las 15:00 habrá una paella popular y se instalará una exposición con imágenes históricas de la Cabalgata Participativa de Hortaleza, que ha cumplido 50 años.

Por la tarde, a las 17:00 actuará la compañía de teatro de improvisación Impro Impar, y a las 17:30 habrá una clase abierta de swing como aperitivo a los talleres infantiles de globoflexia y compostaje que comenzarán a las 18:00, la misma hora en la que Radio Enlace grabará un programa en las fiestas de San Lorenzo con el movimiento vecinal como protagonista, y en el que intervendrán representantes de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). A las 20:00 horas será turno de los conciertos que darán la bienvenida a la noche, todos protagonizados por bandas lideradas por mujeres, como Redlaw Alonseras, Leti y los Utensilios y Brava.

Hasta los años noventa, todos los barrios de Hortaleza tenían su propia verbena. Estas celebraciones, organizadas por el movimiento asociativo, eran el contrapunto festivo de vecindarios organizados y peleones que pasaban el resto del año reivindicando mejoras para sus calles. Muchos de estos festejos fueron decayendo cuando la participación no encontró relevo generacional.

Y eso ocurrió en el barrio de San Lorenzo, que con el cambio de siglo perdió unas fiestas arraigadas desde los años setenta. La asociación La Expansión de San Lorenzo también languidecía en los últimos tiempos, hasta que en 2021 se reactivó con un grupo de vecinas y vecinos que primero recuperó y acondicionó su local de la calle Repelón, y en 2022 rescató sus fiestas vecinales.