El Mercado de Productores regresa este sábado a Latina con alimentos de proximidad, animaciones para niños, catas y música en directo

Los vecinos del distrito madrileño de Latina tienen desde abril su mercado de productores con el mismo concepto que los populares mercados del Planetario y de Valdebebas: acercar el campo a la ciudad, con la participación de pequeños productores de alimentación de la Comunidad de Madrid y provincias cercanas.

Cada cuarto sábado de mes, este mercado se convertirá, además, en un punto de encuentro y ocio para los vecinos del barrio. Es un mercado familiar, tanto como para adultos como para los niños. A partir de las 12:00 horas, cada sábado de mercado, empiezan las animaciones y música en directo para todos los públicos, creándose un ambiente ideal para toda la familia.

Recordad esta fecha: El mercado se celebrará el cuarto sábado de cada mes (excepto julio y agosto) de 10:00 a 15:00 h, y contará con 36 puestos de productores artesanos y ecológicos, que ofrecerán sus productos directamente del productor al consumidor. Productos con más sabor y mucho más sanos que los industriales. El Mercado de Productores Latina debe ser un “mercado sostenible”, recuerda que debes llevar tu carrito o bolsa reutilizable.

Animaciones

El Mercado de Productores Latina cuenta con un espacio para albergar distintas actividades como jornadas temáticas, catas de productos, música en directo a la hora del aperitivo, talleres infantiles, etc.

La hora del aperitivo es muy agradable para visitar el Mercado. Puedes tomarte un vermut de grifo Zarro, el Vermut de Madrid, o una cervecita artesana con una buena tapa de productos del mercado, mientras escuchas música en directo. Esta empresa colaboradora hará posible que podamos traer estupendos músicos cada domingo de mercado.

El Mercado de Productores Latina está situado en la calle Fray José Cerdeiriña, junto a Parque Europa y el colegio Ciudad de Badajoz.