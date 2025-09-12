Muere un motorista arrollado por un camión en Hortaleza (Madrid)

Un motorista de 53 años de edad ha muerto esta tarde de viernes, 12 de septiembre, tras ser arrollado por un camión en la salida de una rotonda en el distrito madrileño de Hortaleza.

Los hechos han ocurrido pasadas las 7 de la tarde de este viernes en la avenida del Río Urubamba. En circunstancias que aún se investigan, una motocicleta se disponía a salir de la rotonda cuando ha sido arrollada por un camión.

Como consecuencia de ello, la víctima de 53 años de edad ha sufrido diversos traumatismos severos ocasionándole la muerte en el acto. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil tan solo han podido confirmar su fallecimiento.

Agentes de la Policía Municipal desplazados al lugar del suceso ha regulado el tráfico y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro, el tercero de este viernes: un ciclista ha muerto tras colisionar contra un camión de limpieza en Barajas y un motorista ha resultado grave tras chocar con un coche en Bravo Murillo (Tetuán).