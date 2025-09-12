DistritosHortalezaNoticias

Muere un motorista arrollado por un camión en Hortaleza (Madrid)

Gacetín Madrid

Un motorista de 53 años de edad ha muerto esta tarde de viernes, 12 de septiembre, tras ser arrollado por un camión en la salida de una rotonda en el distrito madrileño de Hortaleza.

Los hechos han ocurrido pasadas las 7 de la tarde de este viernes en la avenida del Río Urubamba. En circunstancias que aún se investigan, una motocicleta se disponía a salir de la rotonda cuando ha sido arrollada por un camión.

Como consecuencia de ello, la víctima de 53 años de edad ha sufrido diversos traumatismos severos ocasionándole la muerte en el acto. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil tan solo han podido confirmar su fallecimiento.

Agentes de la Policía Municipal desplazados al lugar del suceso ha regulado el tráfico y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro, el tercero de este viernes: un ciclista ha muerto tras colisionar contra un camión de limpieza en Barajas y un motorista ha resultado grave tras chocar con un coche en Bravo Murillo (Tetuán).

Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.

Subscribe

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Un motorista grave tras chocar con un coche...

Recoletos acoge la XXXI Feria de Dibujo y...

13-S Día del Chocolate: un estupendo dulce con...

Los Jardines de Sabatini reabren al público tras...

Ayuso establecerá la caducidad en las leyes y...

Ayuso anuncia una ayuda de 525 euros para...

Así será el nuevo sistema de acceso al...

Los menores desde 12 años podrán disfrutar del...

Investigadores madrileños ofrecen resultados esperanzadores al reducir recaídas...

Con un presupuesto de más de 48 millones...

Comentarios