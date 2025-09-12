Un motorista grave tras chocar con un coche en Bravo Murillo (Madrid)

Un hombre de 56 años de edad ha resultado herido grave esta tarde de viernes, 12 de septiembre, al impactar contra un turismo en un cruce de dos calles cuando circulaba por el distrito madrileño de Tetuán.

Los hechos han ocurrido pasadas las 3 de la tarde en el cruce de la calle Bravo Murillo con la calle Teruel. Al parecer, el coche ha hecho un giro a la derecha para acceder desde Bravo Murillo a la calle de Teruel cuando ha recibido el impacto de una moto que circulaba por su derecha, según testigos por el carril bus, saliendo el piloto despedido contra la calzada.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima con un traumatismo toracoabdominal izquierdo muy severo y un traumatismo ortopédico severo, y tras ser intubada y estabilizada ha sido trasladada al Hospital de La Paz, donde ha ingresado con pronóstico grave.

La zona ha permanecido señalizada y cortada al tráfico en este punto mientras trabajaban los equipos de emergencia. Agentes de la Municipal de Madrid desplazados al lugar del siniestro han realizado el pertinente atestado y han escoltado al convoy sanitario hasta el hospital para mantener una velocidad constante.