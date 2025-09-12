Muere un ciclista tras colisionar contra un camión de limpieza en Barajas (Madrid)

Un ciclista de 73 años de edad ha muerto esta mañana de viernes, 12 de septiembre, tras colisionar contra un camión de limpieza detenido en el arcén cuando circulaba por el distrito madrileño de Barajas.

Por causas que aún se investigan, sobre las 10 de la mañana en la Avenida Sur un ciclista ha colisionado contra un camión detenido en el arcén mientras los operarios realizaban labores de limpieza.

Como consecuencia de todo ello, el ciclista de 73 años de edad ha entrado en parada cardiorrespiratoria ante la gravedad de sus lesiones. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han efectuado las pertinentes maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzadas aunque sin éxito.

Agentes de la Unidad Judicial de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro.