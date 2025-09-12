La cadena de supermercados Ahorramas, en colaboración con la Federación de Baloncesto de Madrid (FBM), acogerá cuatro torneos de pretemporada 3×3 dirigidos a las categorías minibasket (benjamín y alevín) durante los meses de septiembre y octubre.

Esta acción se enmarca en el programa “Alimentando el Futuro”, con el que Ahorramas busca fomentar un estilo de vida activo complementado con una alimentación saludable y con los valores del deporte en equipo. Para ello, la cadena de supermercados habilitará canchas de baloncesto en cuatro de sus tiendas, que se transformarán en un punto de encuentro para jugadores jóvenes en un ambiente deportivo y familiar.

Los torneos se celebrarán en las siguientes localizaciones y fechas:

Majadahonda (C/ La Flauta Mágica, 6-8) – Sábado, 13 de septiembre

Valdebebas (Avda. Fuerzas Armadas, 322) – Sábado, 20 de septiembre

Alcobendas (C/ Calderón de la Barca, 14) – Sábado, 27 de septiembre

Villaverde (C/ Eduardo Barreiros, 120) – Sábado, 4 de octubre

Categorías y horarios

Benjamín (nacidos entre 2018 y 2016)

Recogida pack de bienvenida: 11:30 – 11:45 h

Partidos: 12:00 – 14:00 h

Alevín (nacidos en 2015 y 2014)

Recogida pack de bienvenida: 9:30 – 9:45 h

Partidos: 10:00 – 12:00 h

Inscripción

La inscripción es gratuita y el único requisito para los participantes es estar federados. Puede realizarse enviando la hoja de inscripción de equipo vía WhatsApp al teléfono 615 386 996 hasta el miércoles anterior a cada torneo. Además, cada jugador inscrito recibirá un pack de bienvenida con obsequios y disputará un mínimo de tres partidos. Los calendarios se remitirán el jueves anterior a cada torneo a las 15:00 h.