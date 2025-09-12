Con un presupuesto de más de 48 millones de euros, Moncloa-Aravaca mantiene su senda expansiva de inversiones

Este jueves ha tenido lugar el Debate del Estado del Distrito de Moncloa-Aravaca en el que se ha hecho un balance general de la acción de gobierno en el último año. El concejal del distrito, Borja Fanjul, ha destacado que, en el ámbito presupuestario “se continúa una senda expansiva, con el fin de dotar al distrito de la infraestructura y de unos servicios acordes a lo que demanda la ciudadanía”.

Haciendo una comparación de los dos últimos ejercicios, en el año 2024 el presupuesto consolidado ascendió a 46,5 millones de euros. En 2025 se partió de un crédito inicial de 47,5 millones de euros, pero aportaciones de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) para la realización de obras en los colegios, por un millón de euros, y otros fondos, dan como resultado un incremento de más de dos millones de euros con respecto a 2024, lo que supone un crecimiento de 4,52% y que se sitúe el presupuesto definitivo del distrito para este año en más de 48,5 millones de euros.

Con este balance, Borja Fanjul ha puesto de manifiesto que “el gasto per cápita del Ayuntamiento de Madrid por habitante en Moncloa-Aravaca ha pasado de 203 euros a 351 euros en la última década”.

Gracias a este esfuerzo financiero, ha sido posible realizar diferentes actuaciones en 12 equipamientos educativos (nueve colegios públicos y tres escuelas infantiles), en zonas verdes e instalaciones deportivas. Además, está prevista una obra para el acondicionamiento del campo de fútbol de la Instalación Deportiva Municipal El Patatal, cuyo importe asciende a 1,5 millones de euros.

En materia de urbanismo, con las intervenciones que se han realizado en diferentes zonas, se han invertido cerca de 750.000 euros para mejorar los entornos escolares y aproximadamente un millón de euros en el asfaltado de calles. Por otra parte, se ha acondicionado la urbanización y renaturalización del Arroyo Pozuelo, a su paso por Colonia Santa María, Fuente del Rey y Aniceto Marinas y se han limpiado 41 parcelas del Ayuntamiento en el distrito.

Junto a estos trabajos en vías públicas, durante el año 2024 se invirtió más de 100.000 euros en el parque infantil situado en la calle de San Gerardo y en la obra de accesibilidad a la altura del número 21 de la calle de Juan Andrés. Con un crédito de más de 84.000 euros a cargo de los Fondos de Reequilibrio Territorial (FRT), se reiniciarán las obras en dicho parque infantil.

En materia de Vivienda, a través de los planes Adapta, Rehabilita Madrid y Transforma tu barrio, se han movilizado 20 millones de euros, que han permitido la rehabilitación de 2.321 viviendas, otorgando subvenciones de casi 13 millones. Asimismo, se prevé una promoción de 48 viviendas de alquiler en la calle de Ofelia Nieto y, en la calle de Evangelina Sobredo Galanes ha salido a concurso una parcela de 2.875 metros edificables para uso terciario (oficinas), o residencial, en régimen de alquiler protegido.

Servicios sociales

En cuanto a Servicios Sociales, tras la aprobación del Plan Estratégico de esta materia, se han implementado el Servicio de Información y Acogida (SIA) en todos los Centros de Servicios Sociales del distrito.

Acorde con el envejecimiento de la población de Moncloa-Aravaca, se ha incrementado el presupuesto para ayuda a domicilio de las personas mayores, así como el contrato de animación sociocultural y de actividades en los centros de mayores. Respecto a otras líneas de actuación, se mantienen los programas de detección e intervención contra la soledad y de terapia ocupacional, así como los servicios de peluquería y de cafetería.

En Moncloa-Aravaca se han atendido a un total de 813 familias en riesgo de exclusión. Dentro de los servicios sociales y de emergencia, se da continuidad a los servicios de acompañamiento social e inserción sociolaboral. Respecto a la conciliación familiar, prosigue la atención en los centros de día de menores y se organizan campamentos urbanos y, para prevenir situaciones de riesgo social se mantienen los contratos de socialización y apoyo psicosocial.

En cuanto a Educación, desde los servicios de la junta municipal se duplican este año los recursos para el programa de apoyo psicopedagógico y se mantienen otras actividades complementarias como la muestra de teatro, los certámenes convocados en Navidad y la práctica de natación.

Y en lo relativo a Cultura, con un importe de cerca de tres millones este año, se mantiene la programación cultural durante toda la temporada en centros culturales y espacios al aire libre.