El taxi madrileño se suma por primera vez a la SEM con descuentos en viajes y una exposición de vehículos históricos

Un taxi Seat 1500 negro con banda roja de los años 60 ha estacionado esta mañana en la explanada de CentroCentro de la plaza de Cibeles. A su lado, un Tesla y un Toyota bz4x, dos modelos actuales de taxi que prestan servicio en la capital.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado por la concejala de Retiro, Andrea Levy, y por los presidentes de las tres asociaciones mayoritarias del taxi, la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Radioteléfono Taxi y Pide Taxi, ha avanzado en esta emblemática plaza que estos tres vehículos formarán parte de la exhibición que el sector del taxi ha preparado para el ‘día grande’ de la Semana de la Movilidad (SEM) madrileña.

Además, Carabante ha animado a que el próximo domingo, 21 de septiembre, se visite, en el eje Atocha-Colón, la historia del taxi en el siglo XX. En esta exhibición, la ciudadanía podrá disfrutar de una colección de vehículos autotaxi que irán desde el más antiguo, un Citroën 11 que se remonta al año 1948, al más reciente, un Xpeng G6 del año 2025.

La Semana Europea de la Movilidad (SEM) se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre y el Ayuntamiento de Madrid ya tiene todo listo para promover la movilidad sostenible con diferentes acciones en la capital. Carabante ha informado de que la programación de la SEM, que este año se llevará a cabo bajo el lema ‘Una movilidad para todos’, se dará a conocer el próximo lunes día 15, pero sí ha querido avanzar que la ciudad contará con un participante ‘de honor’ en esta edición: el taxi, un servicio público que ha contribuido en gran medida a reducir las emisiones contaminantes de la ciudad.

En una iniciativa promovida por la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), el sector ofrecerá descuentos de 3 euros a los usuarios que reserven y paguen este servicio a través de Pide Taxi, la aplicación que agrupa más de 5.000 taxis. Esta promoción estará disponible del 15 al 22 de septiembre para las 10.000 primeras reservas.

Una exposición histórica al aire libre

Este año, el taxi compartirá espacio el domingo, 21 de septiembre, con los autobuses históricos de EMT Madrid, que volverán a salir a la calle para el disfrute de grandes y pequeños. En el paseo del Prado, entre Atocha y Neptuno, se situarán una decena de vehículos antiguos del autotaxi para que los madrileños recuerden o conozcan su evolución durante el pasado siglo, e inmortalicen a modo de postal los recuerdos que le ofrece esta exposición singular.

La participación del taxi en este recorrido con sus vehículos más clásicos y reconocibles por los madrileños ha sido posible gracias a la implicación de la FPTM y Pide Taxi, responsables de la producción y la organización logística de los taxis que integran la exposición.

Durante el paseo, los transeúntes se toparán con el Citroën 11, conocido coloquialmente como ‘pato’, un modelo de taxi muy popular en Madrid durante las décadas de los años 40 y 50. Este vehículo histórico, que utilizaba la tecnología de tracción delantera y una carrocería autoportante, se convirtió en un hito en la historia del automóvil y fue uno de los pilares del servicio de taxi en la capital española junto a otros modelos de la época.

El Seat 1500 no podía faltar a esta cita. Este taxi icónico en Madrid desde su aparición en 1963 hasta la década de 1970, fue un símbolo de la época debido a su robustez, capacidad para seis pasajeros y la influencia del diseño estadounidense en sus líneas. Aunque inicialmente era un vehículo de gasolina para gente adinerada, su conversión a motores diésel de marcas como Perkins o Barreiros fue muy popular en el sector para optimizar el consumo y la eficiencia.

Otro de los taxis más populares que volverán a la calle el domingo 21 será el Seat 131, muy extendido desde su lanzamiento en 1975 hasta 1984, gracias a su fiabilidad y diseño elegante, cualidades que le hicieron gozar de una gran aceptación. Este automóvil derivado del Fiat 131, se caracterizó por ser un coche de tres volúmenes y propulsión trasera, además de incorporar mejoras mecánicas como la suspensión McPherson.

Tampoco faltará a la cita dominical de esta SEM 2025, el Seat 132, una berlina de lujo fabricada por SEAT de 1973 a 1980. Aunque no fue el taxi predominante, algunos ejemplares con el motor diésel Mercedes-Benz servían como taxis de gama alta, sustituyendo al anterior taxi SEAT 1500. Caracterizado por su espacio, confort y un diseño exclusivo, fue un coche de representación y un símbolo de estatus en la época.

El resto de modelos de la muestra con motivo de la Semana de la Movilidad madrileña avanzará hasta llegar a nuestros días, permitiendo conocer la evolución del taxi en la ciudad. También, se podrá conocer el progreso de la tecnología en los aparatos taxímetros hasta llegar a las últimas innovaciones tecnológicas. Además, el sector desarrollará actividades y regalos para el disfrute de los más pequeños.

La revolución del taxi: la extinción de los vehículos contaminantes

Madrid es una ciudad libre de los taxis más contaminantes. El sector ha vivido una auténtica revolución en la renovación de la flota desde 2019 gracias al esfuerzo que han llevado a cabo los titulares de las licencias y a las ayudas Cambia 360 impulsadas desde el Ayuntamiento de Madrid. Carabante ha recordado que la capital cumple por tercer año consecutivo con la directiva europea de Calidad del Aire y la aportación del taxi para este hito ha sido clave.

Los vehículos con clasificación ambiental A desaparecieron hace años y los que cuentan con etiqueta B representan un 0,22 % del total de taxis, habiendo pasado de los 4.486 vehículos B que había en 2018 a 34 (todos eurotaxi), es decir, un 99,2 % menos. El taxi madrileño es eminentemente ECO. De los 15.585 vehículos que hay en total, 13.745 cuentan con esta clasificación ambiental (el 88,2 %) y un 5 % (786), CERO. En cinco años, el Gobierno municipal ha destinado 13.829.000 euros en subvenciones para este sector, acogidas con gran aceptación.