Recoletos acoge la XXXI Feria de Dibujo y Pintura Catalana & Madrid

El distrito de Centro se convierte esta semana en el foco de atención del arte pictórico con la celebración de la XXXI edición de la Feria de Dibujo y Pintura Catalana & Madrid (FEDIPICA), organizada por el Círculo Catalán de Madrid en colaboración con la junta municipal del distrito.

El concejal de Centro, Carlos Segura, ha inaugurado hoy esta cita artística que reúne a creadores, coleccionistas y visitantes, mostrando el respaldo institucional a uno de los encuentros culturales más esperados por artistas, vecinos y aficionados al arte, “un encuentro que refleja el compromiso con la difusión del arte y la cultura en Madrid”, ha señalado.

La muestra reúne a pintores residentes en Madrid y Cataluña que comparten su pasión por la pintura en un entorno urbano privilegiado. Las obras expuestas, que se pueden contemplar y adquirir, abarcan desde el realismo hasta el arte abstracto, incluyendo temáticas clásicas y contemporáneas en una experiencia artística diversa y enriquecedora.

Este año, la artista Pilar Lavilla Nieto ha sido la ganadora del concurso para la edición del cartel FEDIPICA 2025, por lo que su obra será la imagen representativa de esta edición. La feria permanecerá abierta hasta el domingo 14 de septiembre en el paseo de Recoletos, junto a la plaza de Cibeles, en horario de 10:00 a 21:00 horas.

Con más de tres décadas de trayectoria, FEDIPICA se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario cultural del distrito de Centro, así como una de las actividades más representativas del Círculo Catalán de Madrid que, año tras año, reúne a artistas y amantes del arte en torno a una propuesta cultural abierta y accesible.