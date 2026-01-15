Madrid celebra el Día de la Croqueta: ruta y reparto gratuito de 4.000 unidades junto a El Retiro

La tienda gourmet online Croquetas Ricas, con motivo del Día Mundial de la Croqueta este jueves, 16 de enero de 2026, ha realizado un estudio cuyo resultado final corona a la croqueta de jamón ibérico (72%) como la favorita entre los españoles. En segundo lugar figura la de boletus (9%), y en tercero, la de bacalao (6%). Además, el informe revela que casi el 30 % de los consumidores de croquetas en España opta ya por variedades diseñadas para cocinarse en air fryer u horno, evitando la fritura tradicional en aceite. Un dato que refleja la adaptación de este icono gastronómico a nuevos hábitos de consumo.

El trío ganador ha reunido prácticamente el 87% de los “gustos croqueteros” entre quiénes fueron consultados, cerrando la lista la de queso (pudiendo ser Idiazábal, azul, cabrales o gorgonzola, cuarta con un 4% de los votos), la de cocido (quinta con un 3%, también si se elige entre pollo, rabo de toro, chorizo o morcilla), la de marisco (sexta con un 3%, las más típicas son las de gambas, changurro, carabineros o chipirones) y por último, en séptimo lugar y con un 2%, las de verduras (calabacín, puerro, zanahoria, etc…).

Sabores más demandados de croquetas

Jamón ibérico (por unanimidad, las más castizas y solicitadas) Setas (boletus, champiñones, etc) Pescado (el bacalao es el líder, por encima por ejemplo de las de merluza) Queso (azul, cabrales, Gorgonzola, Idiazabal, etc) Carne (pollo, cocido, rabo de toro, chorizo, morcilla, jamón york) Marisco (gambas, changurro, carabineros, chipirones, etc) Verduras (zanahoria, puerro, calabacín, etc)

Reparto de 4.000 croquetas gratis

Los amantes de la gastronomía tienen una cita imprescindible este viernes, 16 de enero, en pleno centro de la capital. Con motivo de una acción promocional del famoso restaurante Arzábal, se repartirán de forma gratuita un total de 4.000 croquetas en un local situado junto al parque de El Retiro, concretamente en la avenida de Menéndez Pelayo, número 13.

El reparto comenzará a partir de las 19:00 horas y se mantendrá activo hasta que se agoten las existencias. No es necesario realizar ninguna reserva previa: los interesados solo tendrán que acercarse a la sede y esperar su turno, ya que las raciones se entregarán por estricto orden de llegada entre los asistentes.

Los organizadores de esta iniciativa han señalado que el objetivo de repartir estas 4.000 unidades es convertir la jornada en una «experiencia social y participativa», fomentando el encuentro de los vecinos y visitantes en torno a uno de los platos más populares de la cocina madrileña.

Tres errores que se cometen al hacer una croqueta

A la hora de elaborar una croqueta, se pueden cometer algunos errores como los que te vamos a comentar a continuación:

Utilizar ingredientes de baja calidad

La materia prima es una parte fundamental para las croquetas y se puede marcar la diferencia con eso. Hay que utilizar ingredientes buenos: leche entera de vaca, mantequilla, harina y gran porcentaje del ingrediente principal (jamón ibérico, queso, etc).

No cocinar bien la harina haciendo la bechamel

Hay que cocinar bien la harina con la mantequilla, para que esta pierda su sabor a crudo, esto es muy importante al empezar a hacer nuestra salsa bechamel.

Aceite a baja temperatura

Cuando hay que freír unas croquetas en una sartén o freidora, es imprescindible además de echar abundante aceite, que esté muy caliente (entre 180-190ºC).

‘Ruta croquetera’

Casa Carola. Padilla, 54. Local derecha. Madrid. Tel. 91 401 94 08. www.casacarola.com

El amor a primera vista también existe en los fogones. Y eso es lo que le pasó a Jaime Rivero, fundador de Casa Carola hace ya ¡¡25 años!!, cuando probó el cocido de Carola. A partir de ese momento nace este restaurante especializado en uno de los mejores cocidos madrileños de la capital. El menú, con un precio fijo de 32’90 € por persona, incluye de aperitivo una copa de cava con nuestra protagonista.

El Jardín de Alma. Arturo Soria, 207. Madrid. Tel. 91 066 91 92. www.eljardindealma.com

Producto, calidad y tradición son los tres pilares que definen la cocina de este vergel de Arturo Soria que se ha convertido por derecho propio en uno de los imprescindibles de la capital. Cualquier época del año es buena para acercarse a este maravilloso espacio y disfrutar de un clásico de la carta presente entre los ‘Bocados con Alma’. ¿Las pedimos?

La Taberna de Elia. Vía de las Dos Castillas, 23. Pozuelo de Alarcón. Madrid. Tel. 91 162 74 29. www.tabernadeelia.com

Tras más de 15 años con la brasa a pleno rendimiento, La Taberna de Elia, un clásico imprescindible en el panorama gastronómico nacional, sigue al pie del cañón como uno de los mejores templos carnívoros… ¡y mucho más! Porque ganar –y mantener- un Sol Repsol no es cualquier cosa; y esta distinción demuestra el buen hacer de esta casa. Para muestra, nada como sus finísimas croquetas. Cata Lupu las hace de 4 sabores distintos y se venden por unidades. Lo cierto es que todas ellas están de muerte, pero si hay que escoger… que no falten las de fabada en la comanda.

La Terraza del Santo Domingo. Bernardo, 1. Esquina Pza. de Sto. Domingo. Madrid. Tel. 91 559 49 31 / 618 670 046. www.laterrazadelsantodomingo.es

Subir a las alturas de este acogedor espacio, perfectamente acondicionado en invierno con estufas, y contemplar unas espectaculares vistas 360º de la ciudad es toda una experiencia que solo puede mejorar pidiendo una ración de este suculento bocado. Además, los sabores variados de los que disponen harán las delicias de todos los paladares. ¡Un must de la carta para disfrutar en familia!

Uskar. Alonso del Barco, 11. Madrid. Tel. 91 139 68 63. restauranteuskar.com

Uskar es el bar restaurante de la zona de Embajadores que bien merece la visita para disfrutar de una cocina de mercado, de autor y de la abuela ‘con vanguardia’… porque así de variopinta es la carta de José Miguel Valdivieso, chef y propietario de este sorprendente rincón, junto a su mujer, Rita García Fuster. Las croquetas las venden por unidades -a 1’60 €-, por lo que se pueden pedir de varios sabores, así los más indecisos no tendrán que elegir.

Villoldo. Lagasca, 134. Madrid. Tel. 910 224 552. www.villoldomadrid.com

En esta casa de comidas que acerca Palencia a la capital, cada almuerzo o cena se convierte en una experiencia única gracias a la combinación perfecta de su excelente producto y servicio y una carta donde todo apetece de principio a fin. ‘La culpa’ la tiene Pilar Pedrosa, que lleva más de 40 años haciendo unas recetas que enamoran como por supuesto, lo hacen sus croquetas.

Volea. Pedriza, 6. Club Mad4Padel. Pozuelo de Alarcón. Madrid. Tel. 91 488 22 12. www.volea.net

Óscar Portal -en los fogones- y Jorge Dávila -en la dirección-, han convertido este restaurante ubicado dentro de un club de pádel en todo un referente gastronómico de la zona. Sentarse en cualquiera de sus tres espacios -sala, barra o terraza- es una experiencia única, casual y divertida, de esas que siempre apetecen y gustan a toda la familia. Su cocina está basada en la materia prima y la estacionalidad de la misma pero nunca faltan sus deliciosas croquetas.

Solobuey www.solobuey.com

Jamón ibérico, panceta, pollo, quesos… todos estos ingredientes y muchos más los podemos encontrar en la tienda online de esta centenaria firma que, a golpe de clic, traen hasta la puerta de casa los mejores productos cárnicos y otras especialidades gourmet. Máxima calidad para que las croquetas tengan un sabor insuperable. Tampoco hay que perder de vista las redes sociales de la marca ya que semanalmente se actualizan con deliciosas recetas para todos los gustos.

* Los pedidos se hacen a través de su web donde vienen especificados todos los plazos de entrega. Los portes son gratis en toda la Península para los pedidos superiores a 60 €.

Viena La Baguette, Panes con alma. Antoñita Jiménez, 58. Madrid. Tel. 91 560 09 22 / 91 560 00 14.

El secreto no solo está en la masa… también en el pan rallado, ya que un buen rebozado es clave para que las croquetas puedan alcanzar ‘la perfección’. El de este obrador centenario es ideal, ya que al igual que sus panes con alma, de donde procede, no lleva ningún tipo de aditivo y puede encargarse con el pedido semanal. Paco Fernández, al frente de la firma junto a su hijo Fran, hace envíos a domicilio en Madrid para las compras superiores a 15 €. Otra opción es encargarlos llamando por teléfono al 91 560 09 22 y pasar a por ellos por el obrador (Antoñita Jiménez, 58) al día siguiente. Abren de 9:00 a 14:00 h. Toda su oferta puede verse en sus RRSS (@panesconalma).

