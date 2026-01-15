Nuevo éxito en la sanidad madrileña: 4 trasplantes de corazón en menos de 3 días

La sanidad pública madrileña ha logrado por primera vez en España realizar cuatro trasplantes de corazón en menos de tres días, concretamente 63 horas. Ha sido en el Hospital público 12 de Octubre de la capital, y tres de los órganos procedían de donantes en asistolia controlada, es decir, personas que habían fallecido por parada cardiorrespiratoria fuera de un centro sanitario.

Los cuatro pacientes presentaban una situación de especial gravedad. Tras la intervención, su evolución ha sido favorable y actualmente solo uno de ellos permanece ingresado, con una rutina de ejercicios de rehabilitación cardiaca para reforzar su completa recuperación hasta el alta hospitalaria. Dos de ellos eran especialmente complejos, ya que dependían de un sistema de asistencia mecánica del corazón (ECMO), consistente en el uso de un soporte que oxigena su sangre y les ayuda a mantener un estado de salud óptimo hasta que llega el órgano.

Este nuevo hito de la sanidad pública madrileña es resultado de la eficiente labor de la Coordinación de Trasplantes y del equipo multidisciplinar de profesionales del 12 de Octubre, así como de la amplia experiencia del centro en la realización de procedimientos múltiples o consecutivos de tan alta complejidad, además de la generosidad de los donantes y de sus familias.

Intervenciones de este tipo exigen una organización milimétrica entre la Coordinación de Trasplantes y los servicios implicados, en este caso Cirugía Cardiaca, Cardiología, Unidad Coronaria, Medicina Intensiva, Anestesiología y Reanimación, y Enfermería. Así, se asegura que se llevan a cabo en el momento preciso y el tiempo justo, garantizando siempre la preservación del órgano fuera del cuerpo humano.

Es notable también el número de profesionales participantes, puesto que en cada alerta de donación y trasplante que se activa participan alrededor de 50 trabajadores de distintas áreas médicas y quirúrgicas, cuidados intensivos, enfermería, técnicos, celadores y personal de apoyo, que garantizan que el proceso se desarrolla con la máxima eficacia y seguridad.

MÁS DE 700 TRASPLANTES DE CORAZÓN EN 34 AÑOS

El programa de trasplante cardiaco de este Hospital público madrileño comenzó en 1991 y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los centros con mayor actividad en esta área, siendo referente nacional e internacional. Hasta la fecha, ha realizado 735 trasplantes de este órgano.