Llega a Madrid el musical de ‘La cena de los idiotas’

Dario Regattieri junto a Iván Macías presentan la primera adaptación musical basada en la obra original del dramaturgo francés Francis Veber, estrenado originalmente en 1993 y convertido en un éxito internacional. La cena de los idiotas, el musical se estrenará la próxima temporada, a partir de octubre, en el Teatro Marquina de Madrid.

Por primera vez, esta comedia mítica llega al escenario en versión musical con una propuesta salvajemente divertida, de ritmo imparable y humor afilado. La música está compuesta por Iván Macías, Zenón Recalde participa como letrista y colabora en la adaptación, y la producción Ejecutiva es de Dario Regattieri.

La adaptación y la dirección corren a cargo de Yllana, una compañía de teatro que encontró en el humor gestual su forma de expresión. Se ha consolidado como una factoría de creación dinámica y vanguardista, reconocida en el ámbito cultural tanto a nivel nacional como internacional. Su compromiso con la innovación y la excelencia artística la ha consolidado como un referente en la producción escénica y la gestión cultural.

Sinopsis

Cada semana, un grupo de amigos organiza una cena privada con una regla infame: cada uno debe llevar a un “idiota” y competir por ver quién trae al mejor. Pierre cree haber encontrado al candidato perfecto… su billete directo a la victoria. Pero nada sale como espera. Ritmo imparable, humor afilado y un musical que convierte la crueldad en carcajada. ¿Hay algo mejor que invitar a un idiota a cenar?